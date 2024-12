Zagraj w Diablo IV za darmo! Świąteczny prezent od Blizzard

Jeżeli zaplanowaliście sobie świąteczny i noworoczny urlop, to mamy dobre wieści. Blizzard postanowił nam sprezentować coś wyjątkowego, a konkretniej okres bezpłatnej rozgrywki w swoim hicie. Diablo IV to gra za darmo, którą ogracie już teraz i macie na to sporo czasu. Idealny sposób na spędzenie świąt i początku nowego roku.

Diablo IV — gra za darmo na święta

Jak tam, gracie w Path of Exile 2? Jeżeli tak, to może zainteresuje was specjalny podarunek od Blizzarda. Firma postanowiła ofiarować nam coś ciekawego z okazji zbliżających się świąt i Nowego Roku. To gra za darmo, a konkretniej bezpłatny okres grania w Diablo IV, który już trwa i pozwoli na zabawę aż do nowego roku. Jeżeli nie mieliście konkretnych planów na ten okres, to zabawa w popularnej produkcji z pewnością będzie dobrym pomysłem.

Co ciekawe, w ramach darmowej rozgrywki możemy przetestować nie tylko kampanię z wersji podstawowej, ale również klasę Spiritborn z najnowszego dodatku Vessel of Hatred. W ten sposób sprawdzimy nie tylko zawartość podstawową, ale również zasmakujemy dobrodziejstw najnowszego dodatku. Co wy na to?

Diablo IV jest do ogrania za darmo na wszystkich platformach — PC, Xbox oraz PlayStation:

It’s the perfect time to test your mettle against the armies of Hell 🔥



For a limited-time, play #DiabloIV and the new expansion class on Xbox, PlayStation and Battle net for free.



Try for free: https://t.co/vK38qiXDoh pic.twitter.com/4SgLFTBgTo — Diablo (@Diablo) December 19, 2024

Darmowa zabawa w hicie od Blizzard już trwa, a wy macie czas na grę do 3 stycznia 2025 roku. To prawie 2 tygodnie, dlatego na pewno dowiecie się, czy warto ten tytuł nabyć na własność. Co więcej, produkcja jest obecnie w promocji. Można ją kupić aż 40% taniej, niż normalnie.

