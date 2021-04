Chcesz sprawdzić Diablo 2 Resurrected? Blizzard zapowiada testy gry

Blizzard potwierdził termin testów Diablo 2 Resurrected. Wkrótce wybrani gracze sprawdzą wyczekiwany remake kultowej produkcji. Wiemy, jaka zawartość będzie dostępna w ramach wersji alfa.

O odświeżeniu drugiego Diablo wiemy już bardzo dużo. Gra zapowiada się naprawdę dobrze i fani oryginału z zapartym tchem wypatrują ujawnienia daty premiery. W międzyczasie Blizzard stale rozwija produkcję, ale wkrótce wybranym graczom będzie dane ją sprawdzić. Producent zapowiedział zamknięte testy gry.

Szczegóły testów Diablo 2 Resurrected

Testy wystartują w piątek 9 kwietnia i potrwają do poniedziałku 12 kwietnia. Póki co Blizzard testuje grę w wersji na PC, ale w przyszłości odbędzie się podobne wydarzenie na konsolach.

W testach wezmą udział losowo wybrani gracze, którzy wcześniej zarejestrowali się na stronie gry. Jeśli nie uda Wam się zgarnąć zaproszenia, to bez obaw – grę będzie można transmitować, więc rzucicie na nią okiem na transmisjach na żywo lub filmikach na YouTube. Dodatkowo Blizzard obiecuje, że przeprowadzi jeszcze przynajmniej jedną sesję testów.

Do zagrania w Resurrected potrzebujemy całkiem mocnego komputera. Poniżej znajdziecie wymagania sprzętowe gry.

Minimalne wymagania systemowe (720p):

Procesor Intel Core i3-3250 lub AMD FX-4350

Karta graficzna NVIDIAGTX 660 lub AMD Radeon HD 7850

8 GB pamięci RAM

30 GB wolnego miejsca na dysku

Rekomendowane wymagania systemowe (1080p):

Procesor Intel Core i5-9600k lub AMD Ryzen 5 2600

Karta graficzna NVIDIA GTX 1060 lub AMD Radeon RX 5500 XT

16 GB pamięci RAM

30 GB wolnego miejsca na dysku

Taki komputer powinien bez problemu dać radę Resurrected. Pamiętajcie jednak, że gra w wersji testowej wciąż nie jest w pełni zoptymalizowana.

Co ogramy w trakcie testów Diablo 2 Resurrected?

Warto wspomnieć, że choć nasze zapisy z oryginalnego D2 zadziałają z finalną wersją gry, to nie wrzucimy ich do alfy. Najwyraźniej wprowadzałoby to pewne komplikacje.

W trakcie testów sprawdzimy pierwszy i drugi akt gry. Dodatkowo w trakcie zabawy wcielimy się w jedną z trzech klas: Amazonkę, Czarodziejkę lub Barbarzyńcę. Jak na wczesne testy, zawartości jest całkiem sporo.

Gra jednak wciąż powstaje i w ten weekend nie ujrzymy wszystkich nowości. Blizzard zaznacza, ze póki co nie wrzucił do niej odnowionych przerywników filmowych i ich miejsce zajęły oryginalne filmiki. Co więcej, charakter testów uniemożliwia rozgrywkę po sieci. Diablo 2 Resurrected sprawdzimy tylko i wyłącznie w singlu, a nasz postęp nie zostanie przeniesiony do finalnej wersji produkcji.

Mimo wszystko, to testy stricte techniczne. Może i są pozbawione wielu funkcji, ale przynajmniej dadzą nam pierwszy pogląd na to, czy Blizzard dostarczył to, na co czekali fani serii.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.