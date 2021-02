Diablo 2 Remake coraz bliżej. Tak Blizzard chce zmazać nadszarpnięty wizerunek

Wiele wskazuje na to, że ujawnione niedawno Diablo 2 Remake doczeka się pokazu na konferencji BlizzCon. Blizzard zapowiada tajemniczą prezentację.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Blizzard ma teraz niemałe kłopoty wizerunkowe. O ile kwestia kontrowersyjnego Diablo Immortal już ucichła, to słynny deweloper ma teraz kilka innych problemów.

Studio rozeźliło graczy okropnym Warcraft III Reforged i w tym momencie nawet najwięksi fani studia (w tym ja) patrzą z niepokojem na nadchodzące zapowiedzi. Diablo IV może okazać się wielką klapą, podobnie zresztą jak Overwatch 2 i nowy dodatek do WoW-a. Nikogo by to specjalnie nie zszokowało.

Diablo 2 Remake zmierza na ratunek Blizzardowi

Ostatnio do repertuaru zapowiedzi Blizzarda trafiło odświeżenie Diablo 2. Jest ono dowodem na to, że studio chce odbudować mocno postrzępione relacje ze swoimi długoletnimi fanami.

Póki co o nowym wcieleniu drugiego Diabełka wiemy tylko tyle, że powstaje i jest tworzone przez Vicarious Visions. Studio to niedawno przeniosło się bezpośrednio do Blizzarda. Gigant branży wie, że lepiej mieć ten projekt pod pełną kontrolą.

Wygląda na to, że wkrótce możemy doczekać się oficjalnej prezentacji Diablo 2 Remake. Blizzard podzielił się harmonogramem nadchodzącego BlizzConu, na którym możemy zobaczyć tajemniczą konferencję o przyszłości serii Diablo. Odbędzie się ona w sobotę 20 lutego.

Warto się tutaj na chwilę zatrzymać i przenalizować możliwe opcje. W harmonogramie nie widać żadnych konferencji poświęconych tylko i wyłącznie Diablo Immortal, a Diablo IV otrzyma osobną sekcję w niedzielę.

Moim zdaniem najbardziej prawdopodobnym biegiem zdarzeń byłoby poświęcenie większej części panelu na prezentację mobilnego Diablo. A koniec uraczenie widzów krótkim zwiastunem odnowionego klasyka.

Warto zaznaczyć, że po pokazie poświęconym przyszłości Diablo będziemy mogli obejrzeć krótką rozmowę z aktorem podkładającym głos pod Deckarda Caina. Później Blizzard poświęci 40 minut na panel z deweloperami. Wątpię, aby wszystkie sobotnie pokazy związane z marką upłynęły nam pod znakiem Diablo Immortal.

BlizzCon bez Diablo 2 Remake może być rozczarowaniem

Ten BlizzCon może być wyjątkowo kontrowersyjny i… nudny. Oczywiście jeśli Diablo 2 Remake ominie coroczną konferencję Blizzarda.

Plotki o bardzo powolnym rozwoju Overwatch 2 zdaje się potwierdzać fakt, że jedyną prezentacją gry w opublikowanym harmonogramie będą kulisy produkcji. Nie doczekamy się też raczej ogromnych zapowiedzi do World of Warcraft i Heartstone. O dacie premiery Diablo 4 możemy pomarzyć. A StarCraft 2 pojawi się na konferencji chyba tylko dla zasady.

Jeśli odnowione Diablo 2 ominie konferencję, to podejrzewam, że nawet najbardziej zagorzali fani studia stwierdzą, że tegoroczny BlizzCon będzie po prostu nudny. Wątpię, aby Blizzard do tego dopuścił, ale o tym przekonamy się dopiero w przyszłym tygodniu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.