Diablo 2 Remake. Sprawdźcie kto jest odpowiedzialny za projekt!

Diablo 2 Remake powstaje! Za projekt będą odpowiadać specjaliści.

Wczoraj firma Activision poinformowała, że deweloperzy ze studia Vicarious Visions zostaną przeniesieni do Blizzarda. Mają oni skupić się na nowych zadaniach, wśród których najważniejsze to: Diablo IV i Diablo II Remake. Do wiadomości tych dotarli redaktorzy portalu Bloomberg. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, to miłośnicy serii trakującej o zmaganiach z siłami piekieł, powrócą do odrestaurowanej, świetnie przyjętej odsłony serii. Oby tylko nie powtórzyła się sytuacja znana z Warcraft III: Reforged…

Produkcja stanowiąca remake strategii z roku 2002 okazała się być spektakularną klapą. Z gry wycięto filmowe przerywniki, zaimplementowano mało funkcjonalne menu, produkcje wykastrowano z klanów, animacje jednostek w 30 klatkach kuły w oczy a dołączanie do rozgrywek sieciowych generowało wiele błędów.

Mając jednak na względzie dorobek deweloperów z Vicarious Visions i udane projekty takiej jak: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy czy wspomniany wcześniej Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, chyba możemy spać spokojnie.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.