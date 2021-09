Zwiastun z rozgrywką Destroy All Humans! 2 Reprobed wyciekł do sieci

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci niespodziewanie pojawił się zwiastun z rozgrywką Destroy All Humans! 2 Reprobed. Materiał wyciekł do sieci przez kanał PlayStation i zapowiada remake drugiej odsłony szalonej serii.

Miejcie na uwadze, że zamieszczony niżej materiał może zostać niedługo usunięty z YouTube. Ujawniono go przypadkiem i zniknął już z oficjalnego kanału PlayStation. Nie poznaliśmy też daty premiery ani platform docelowych remake’u DAH2.

Moim zdaniem gra wygląda całkiem nieźle. Stylowa oprawa dobrze współgra z pełną dziwactw rozgrywką i jeśli jesteście fanami oryginału, powinniście być zadowoleni. Zresztą, remake pierwszego Destroy All Humans! również przyjął się bardzo ciepło. Możliwe, że kontynuacja także zda egzamin.

Gra powinna zostać ujawniona jeszcze w tym tygodniu. Jej wydawca, THQ Nordic, organizuje konferencję, na której zapowie nowe produkcje. Nie zdziwię się, jeśli Destroy All Humans! 2 Reprobed będzie jednym z punktów programu. Pokaz ma zagwarantować też graczom powrót paru znanych marek i Destroy All Humans! zdaje się idealnie pasować do tego opisu. Dodatkowo poprzedni remake był po prostu bardzo udany, więc nic dziwnego, że THQ dało zielone światło kolejnemu odświeżeniu. Pozostaje czekać na zapowiedź.