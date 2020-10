Demon’s Souls Remake najprawdopodobniej zostało już ukończone. Słynny moder Dark Souls ujawnił kilka istotnych informacji o grze i jej wyglądzie.

Jak do tej pory nie dostaliśmy przesadnie wielu materiałów z odświeżenia Demon’s Souls. Króciutki fragment rozgrywki zapowiedziany na konferencji Sony prezentuje się bardzo obiecująco, ale o grze wiadomo stosunkowo niewiele. Do premiery DS Remake pozostał niecały miesiąc i aura tajemnicy zaczyna powoli opadać.

Lance McDonald to znany moder serii Souls. Na swoim Twitterze udostępnił on informację, jakoby Demon’s Souls Remake zostało oficjalnie ukończone 24 września. Gra rzekomo jest gotowa do premiery, a McDonald podzielił się jeszcze paroma informacjami.

Demon's Souls Remake went gold on September 24th. https://t.co/5zaRwSbdeL — Lance McDonald (@manfightdragon) October 25, 2020

Dodatkowo Lance miał okazję zapoznać się z paroma krótkimi fragmentami rozgrywki. Jest bardzo zadowolony z tego, jak gra wygląda, jednak jest jeden haczyk. Zaznaczył, że produkcja podobała mu się już na etapie pierwszego zwiastuna i jeśli ktoś był zawiedziony urywkiem gry z odświeżenia, to pełen tytuł również nie spełni jego oczekiwań.

Ponadto gra ma wyglądać prześlicznie, a niektórzy bossowie są rzekomo jeszcze bardziej obrzydliwi niż kiedykolwiek. Na oprawę wizualną najwyraźniej nie będziemy mogli narzekać.

Co ciekawe, praca kamery nieco różni się od tego, co mogliśmy ujrzeć w zwiastunie. Kiedy postać biegnie, kamera nieco się oddala i jest wycentrowana tak jak w oryginale. Powolny ruch lub utrzymywanie pozycji powoduje, że przesuwa się ona nieco w prawo i zbliża do postaci gracza.

Mimo wszystko powyższe informacje należy przyjmować z przymrużeniem oka. To wciąż nie są oficjalne dane od producentów.

Demon’s Souls Remake zadebiutuje na rynku wraz z PlayStation 5, czyli 19 listopada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.