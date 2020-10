Demon’s Souls Remake otrzymało nowy zwiastun rozgrywki. Produkcja wygląda obłędnie i zdecydowanie pokazuje moc nowej konsoli Sony.

Remake Demon’s Souls to jedna z tych gier, które zachwycają i wzbudzają skrajnie negatywne emocje jednocześnie. Gra prezentuje się wyśmienicie, ale wiele osób nie kryje niezadowolenia z kosmicznie wysokiej ceny gry.

Mimo to, jest to zdecydowanie jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji najbliższych miesięcy. Na odświeżenie protoplasty serii Souls czekają nie tylko oddani fani, ale też gracze, którzy chcą dopiero zacząć przygodę z wymagającymi produkcjami ze stajni From Software.

W sieci pojawił się nowy zwiastun rozgrywki, który robi piorunujące wrażenie. Możecie go zobaczyć poniżej.

Oprawa audiowizualna póki co zapowiada się na istny majstersztyk. Przeciwnicy wyglądają obrzydliwie (dobrze) i poziom detali jest naprawdę imponujący. W tle możemy usłyszeć charakterystyczną, świetną muzykę, a i sama rozgrywka niczym nie odstaje od reszty.

Sony chciało, aby Bluepoint Games stworzyli prawdziwy system seller, który przyciągnie graczy do nowej konsoli Japończyków. Po komentarzach pod filmem możemy wywnioskować, że chyba się udało. Ciekawe czy recenzje gry będą równie entuzjastyczne.

Demon’s Souls Remake pojawi się na rynku wraz z konsolą PlayStation 5. Nie wiadomo nic na temat ewentualnego wydania gry na innych platformach.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.