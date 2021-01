Demo Immortals Fenyx Rising już dostępne. Sprawdźcie nową grę Ubisoftu

Można już pobierać demo Immortals Fenyx Rising. Ubisoft udostępnił chętnym graczom możliwość przetestowania swojej nowej gry.

Immortals to świeżutka marka Ubisoftu, która przyjęła się bardzo ciepło wśród recenzentów i graczy. Inspiracja Breath of the Wild wyszła Ubi na dobre, a kilka autorskich rozwiązań potrafiło zbudować naprawdę solidną produkcję.

Fenyx Rising dość szybko pojawiło się na sporych przecenach, co może sugerować, że gra nie sprzedaje się przesadnie dobrze. Stoi za tym też fakt, że Ubi wcisnęło ją tuż obok premier Watch Dogs: Legion i Assassin’s Creed Valhalla, które przyjęły na siebie uwagę graczy.

W końcu pojawiła się okazja do zachęcenia potencjalnych odbiorców do kupna produktu. Niedawne plotki o wersji demo gry okazały się prawdziwe i możecie przetestować produkcję zupełnie za darmo.

Linki do wersji demonstracyjnych Immortals Fenyx Rising:

Demo nie zawiera specjalnie dużo treści, ale 40 minut w zupełności wystarczy na zapoznanie się z mechanikami zabawy. Możecie w nim wykonać parę questów, rozwiązać kilka zagadek, a także zmierzyć się z różnymi przeciwnikami. Gracze lubujący się w eksploracji mogą też pozwiedzać kawałek mapy świata gry.

Poniżej możecie zobaczyć fragment rozgrywki z wersji demonstracyjnej Immortals Fenyx Rising.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.