Ta gra za darmo na PS5 i XSX zadebiutuje w sierpniu. Oto pierwszy konsolowy gameplay

Delta Force wraca do akcji i wygląda na to, że w świetnej formie. Do sieci trafił pierwszy gameplay z wersji konsolowej gry, który zarejestrowano na Xbox Series X. Gra za darmo zostanie udostępniona na konsolach już 19 sierpnia 2025 roku.

Filmik prezentuje fragmenty walki oraz rozległą mapę z Delta Force. Widać nie tylko duże regiony i intensywną akcję, ale również to, że ta nadchodząca gra za darmo działa bardzo płynnie. Gameplay utrzymuje stałe 60 klatek na sekundę, co daje nadzieję na dobrze zoptymalizowany debiut.

Nowy gameplay z konsol Xbox Series X i S właśnie trafił do sieci. Powstał dzięki trwającym beta testom, w których uczestniczą gracze z Kanady, Meksyku i USA. Chociaż testy ograniczono do wybranych regionów, każdy może obejrzeć opublikowane nagrania. Dzięki temu już teraz zobaczysz, jak Delta Force prezentuje się na konsolach jeszcze przed premierą.

Delta Force – darmowa premiera na PS5 i XSX już w sierpniu

Delta Force zadebiutuje na konsolach w pełnej wersji 19 sierpnia. Od wtedy będziemy mogli w nią pograć nie tylko na PC, ale również na PS5 i Xbox Series X|S. Tytuł będzie dostępny całkowicie za darmo. Twórcy wracają do klasyki, ale dodają też nowoczesne mechaniki. Co ważne, planują rozwijać grę w ścisłej współpracy z graczami i stale słuchać opinii społeczności.

Rozgrywka oferuje trzy zróżnicowane tryby. Tryb Wojna przenosi graczy na pole bitwy z udziałem pojazdów, samolotów i taktycznego sprzętu. Zespoły liczą po 32 osoby, więc każda walka przypomina małą wojnę. Operacje łączą klasyczne elementy Delta Force z dynamiczną rozgrywką typu extraction. W tym trybie szukasz łupów za linią wroga, rywalizujesz z innymi i próbujesz się ewakuować. Dodatkowo pojawia się także tryb PvE, w którym drużyna wykonuje trudne misje oparte na konkretnych celach.

Nie zabrakło też trybu fabularnego. “Helikopter w Ogniu” to kampania inspirowana filmem z 2001 roku. Przenosisz się do ikonicznych wydarzeń i wcielasz w elitarnych żołnierzy Delta Force. To prawdziwa gratka dla fanów klimatu militarnego i intensywnych historii.

Twórcy podkreślają, że gra nie zawiera żadnych płatnych dodatków dających przewagę. Uczciwość w rozgrywce traktują priorytetowo. W dodatku specjalny system G.T.I ma aktywnie wykrywać i karać oszustów, dzięki czemu każdy gracz ma równe szanse.

Źródła: PS Store, YouTube