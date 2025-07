Steam się gotuje. Nowa gra za darmo to AAA od hollywoodzkiego reżysera, robi furorę

Dziś oficjalnie debiutuje pełna wersja Off The Grid. To nowa gra za darmo na Steam stworzona pod okiem Neill’a Blomkampa, reżysera filmów District 9 i Elysium.

Gra za darmo Off The Grid opuściła właśnie Wczesny Dostęp na Steam. Oznacza to, że doczekaliśmy się ostatecznej premiery, zatem każdy może wskoczyć w sam środek brutalnej, cybernetycznej rozgrywki. Oczywiście bez płacenia ani złotówki.

Gra za darmo z rozmachem AAA. Premiera Off The Grid

Akcja gry toczy się w niedalekiej przyszłości, gdzie śmierć nie jest końcem, a zaledwie etapem na drodze do sławy. Gracze wcielają się w cybernetycznie ulepszonych uczestników krwawego teleturnieju, w którym liczy się jedno: zostać legendą transmisji. Bo choć ciało zginie, to sława zostaje na zawsze.

W Off The Grid nie jesteś zwykłym żołnierzem. Jesteś modułową maszyną śmierci, która może w dowolnym momencie wymieniać swoje cyberkończyny i dopasować styl gry do sytuacji. Ciało poległego wroga staje się magazynem części, które można ukraść, złożyć lub sprzedać. Gra oferuje ponad 15 różnych cyberkończyn, które zmieniają sposób poruszania się i walki, a to oznacza niezliczone możliwości taktyczne i czysty chaos na polu bitwy.

Co wyróżnia Off The Grid?

Nowatorski system cybernetycznych kończyn i modyfikacji postaci

Stylowy świat sci-fi i klimat telewizyjnego krwawego show

Tryb Battle Royale z futurystycznym twistem

Reżyseria i wizja Neilla Blomkampa (District 9, Chappie)

Dostępność za darmo – bez ukrytych kosztów

Off The Grid to świeże spojrzenie na gatunek strzelanek online. Gra łączy widowiskową akcję, brutalną rozgrywkę i oryginalny klimat sci-fi, tworząc doświadczenie, które może zaskoczyć nawet fanów klasycznych battle royale. Tytuł cieszy się ogromną popularnością i od samego startu na serwerach możemy zobaczyć ponad tysiąc osób!

Off The Grid – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam