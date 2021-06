Rozgrywka Deathloop w nowych szczegółach. Gra nie mogłaby ukazać się na PS4 w obecnej formie

Twórcy Deathloop podzielili się nowymi informacjami o swojej produkcji. Deweloperzy wspomnieli między innymi o przesiadce na nową generację konsol. Omówiono też wybrane elementy rozgrywki.

Arkane Studios ma ręce pełne roboty. Niedawno zapowiedziano intrygujące i mroczne Redfall, a deweloperzy nadal rozwijają nie mniej ciekawe Deathloop. Nietypowa strzelanka debiutuje już we wrześniu, więc twórcy postanowili podzielić się nowymi ciekawostkami.

Arkane wspomniało w nowym wywiadzie, że gra nie byłaby równie ambitna, gdyby wyszła również na PS4. Nowa generacja konsol pomogła Arkane uniknąć przykrych wyrzeczeń.

Nie sądzę, że bylibyśmy w stanie utrzymać poziom ambicji tej gry, gdyby nie przejście na nową generację (konsol – red. ).

To zawsze łamie serce, gdy dochodzisz do końca projektu i musisz go zoptymalizować, (…) przeciąć swoją mapę na pół i uzasadnić, dlaczego jest w dwóch częściach.

– powiedział Dinga Bakaba w rozmowie z Play Magazine

Źródło: MP1ST