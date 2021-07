Cyberpunk 2077 i Half-Life zawitają do świata Death Stranding Director’s Cut na PS5

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Death Stranding Director’s Cut otrzyma zawartość nawiązującą do Cyberpunk 2077 i Half-Life. Do tej pory była ona dostępna tylko na PC.

Na ostatnim State of Play wreszcie zobaczyliśmy gameplay z nowej wersji Death Stranding. Odświeżone wydanie nie tylko ulepszy grę na PS5, ale wprowadzi też sporo nowej zawartości. Poza nowościami z Director’s Cut, do gry trafią ciekawostki dostępne dotychczas tylko w wersji na komputery osobiste.

Kojima Productions potwierdza, że do Death Stranding Director’s Cut zmierzają „dodatki” nawiązujące do Cyberpunka 2077 i Half-Life. Oba rozszerzenia nie były dostępne wcześniej na konsolach, więc posiadacze PlayStation 5 mają spore powody do radości.

Paczka nowych ciekawostek nawiązujących do Half-Life nie wprowadza wielu znaczących zmian. Gracze otrzymają kilka przedmiotów kosmetycznych oraz rękawicę grawitacyjną z Half-Life: Alyx. Niemniej fani Valve z pewnością ucieszą się z takich prezentów.

Ciekawiej robi się w przypadku rozszerzenia z Cyberpunka 2077. Tutaj do gry – poza przedmiotami kosmetycznymi – trafi specjalny motocykl, rękawica Johnny’ego Silverhanda oraz system hakowania przeciwników. Cyberpunk na całego.

Jeśli planujesz ograć Director’s Cut i chcesz sprawdzić, jak ulepszyć grę do tej wersji, w tym artykule opisałem wszystkie szczegóły przejścia na nowe wydanie gry. Każdemu posiadaczowi podstawowej wersji Death Stranding przysługuje spora zniżka na rozszerzenie. Director’s Cut zadebiutuje 24 września i będzie dostępne tylko i wyłącznie na PlayStation 5.