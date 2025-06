Nie pamiętacie już, co było w Death Stranding? Nie szkodzi, Kojima postanowił Wam przypomnieć

Do premiery Death Stranding 2: On the Beach pozostało już niewiele czasu. Kojima Productions we współpracy z Sony właśnie wypuściło nowe wideo mające na celu odświeżenie fabuły pierwszej odsłony serii. Trwający nieco ponad 6 minut materiał nosi tytuł The Story So Far i w całkiem przystępny sposób streszcza najważniejsze wydarzenia z pierwszej części cyklu.

Uwaga! Wiadomość zawiera spoilery dotyczące fabuły.

Death Stranding 2 nadchodzi. Kojima przypomina historię

Mamy oczywiście historię rozbitej Ameryki i losy Sama Portera Bridgesa – kuriera, który podejmuje się teoretycznie niemożliwego zadania: dostarczenia zwłok prezydentki USA do krematorium. Z czasem jego misja ewoluuje, a Sam staje się kluczowym ogniwem w próbie ponownego połączenia kraju. Na końcu wideo widzimy Sama rok po wydarzeniach z pierwszej gry. Tym razem wyrusza samotnie – bez Lou, dziecka-BB, które na koniec historii przygarnął jako własne.

Jak nietrudno się domyślić, twórcy przypominają również o innowacyjnych rozwiązaniach w kwestii mechanik rozgrywki – exo-suity czy też system współpracy graczy, który pozwalał np. budować autostrady.

To jednak nie jedyny materiał promujący Death Stranding 2. Wcześniejszy trailer skupiał się na rozgrywce, ukazując m.in. eksplorację terenów Meksyku, zmiany w świecie gry spowodowane nadmiarem chiralium oraz zupełnie nowe systemy i zmiany w walce – od skradania się aż po użycie broni palnej.

Premiera gry odbędzie się już 26 czerwca 2025 roku wyłącznie na konsolach PlayStation 5.

Źródło: GamingBolt