Klimatyczny sci-fi thriller z dobrymi recenzjami? Owszem, i do tego za darmo!

Darmowych gier nigdy za wiele. Na platformie Steam pojawiła się nowa gra całkowicie za darmo pod tytułem IF WE MAKE IT HOME.

Jeżeli mało Wam gier za darmo (chociaż naprawdę ich nie brakuje), to mamy dla Was dobrą wiadomość: przyszliśmy z kolejną! Na początku bieżącego miesiąca na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiła się intrygująca produkcja pod tytułem IF WE MAKE IT HOME. Choć jest to dość krótka gra narracyjna, tak mamy tutaj do czynienia z niezłym doświadczeniem w stylu sci-fi thrillera. Poniżej szczegóły!

Nowa gra za darmo na Steam to klimatyczny sci-fi thriller

IF WE MAKE IT HOME przenosi nas na opustoszałą i wietrzną planetę, gdzie pewien samotny astronauta walczy o życie. Jego jedynym towarzyszem i zarazem opiekunem jest zaawansowany technologicznie skafander – sztuczna inteligencja, której celem jest utrzymać użytkownika przy życiu. Niezależnie od ceny.

Rozgrywka opiera się głównie na eksploracji. Poruszamy się zarówno za pomocą jetpacka, jak i liny z hakiem. W międzyczasie przyjdzie także nam podjąć decyzje, które będą miały wpływ na zużycie energii oraz zdrowie głównego bohatera. Jeśli wziąć pod uwagę opinie pierwszych recenzentów, jest to produkcja zmuszająca gracza do refleksji. Wspomniany skafander przycina nasze słabości i lęki, ale też zaczyna po jakimś czasie decydować o tym, co tak naprawdę jesteśmy w stanie poświęcić, aby przeżyć.

Źródło: Steam