Nowy zwiastun Death Stranding 2: On The Beach. Przegląd mechanik

PlayStation opublikowało na swoim kanale YouTube nowy zwiastun zbliżającej się wielkimi krokami gry Death Stranding 2: On The Beach.

Już za dwa tygodnie na rynku zadebiutuje wyczekiwana kontynuacja bestsellerowego Death Stranding z 2019 roku. Nic więc dziwnego, że na kanale PlayStation na YouTube pojawił się dziś nowy zwiastun. Materiał pozwala po raz kolejny przyjrzeć się bliżej On The Beach, a konkretniej najważniejszym mechanikom rozgrywki. Jest to najprawdopodobniej ten ostatni zwiastun, który wcześniej zapowiadał sam Hideo Kojima.

Death Stranding 2: On The Beach na nowym zwiastunie

Jeśli chodzi o wspomniane mechaniki rozgrywki, tytuł opiera się na trzech głównych filarach: dostawie, walce i skradaniu. Gracze ponownie wcielą się w Sama Bridgesa, który tym razem zmierzy się z zupełnie nowym zagrożeniem wynikającym z nadmiaru Chiralium. To tajemnicza substancja wpływająca na środowisko.

W grze pojawią się także kataklizmy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi czy powodzie, mające bezpośredni wpływ na naszą przygodę. System dostaw doczekał się szeregu ulepszeń. Będziemy mogli rozwijać swoje wyposażenie, zwiększać udźwig, a także dostosowywać egzoszkielety w taki sposób, by automatycznie równoważyły ciężar. Nowością jest też możliwość prowadzenia pojazdu i jednoczesnego strzelania. Jest to element, który powinien ucieszyć wielu graczy, ponieważ brakowało go w pierwszej odsłonie.

Ponadto na zwiastunie pokazano rozbudowany system skradania. Fragile, postać znana z pierwszej części serii, sugeruje bohaterowi budowanie wież obserwacyjnych jeszcze przed infiltracją baz wroga, co ma pomóc graczowi w rozpoznaniu terenu bez ujawniania się. Pod koniec materiału pokazano ujęcia z walki z bossami.

Gra zadebiutuje już 26 czerwca 2025 roku wyłącznie na konsolach PlayStation 5.

Źródło: GamingBolt