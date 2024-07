W sieci pojawiły się ciekawe doniesienia na temat gry Deadlock od Valve. Firma odpowiadająca m.in. za platformę Steam ma rzekomo szykować się do utworzenia oficjalnej karty gry na platformie, a co za tym idzie, do podzielenia się większą liczbą szczegółów na temat produkcji. Za wyciek informacji odpowiada serwis SteamDB, który dotarł do ciekawych danych z plików Steama.