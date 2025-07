Sony zaszalało, oszczędź 280 zł. Wielki hit na PS5 w historycznej ofercie z PS Plus

Zgarnęliście już Silent Hill 2 w historycznej promocji? Jeśli nie, ponieważ wolicie bardziej futurystyczne klimaty, jest świetna okazja na Dead Space na PS5, czyli pełnoprawny remake kultowego horroru sci-fi. Gra została przeceniona aż o 80%, dzięki czemu kosztuje teraz tylko 69,98 zł (zamiast 349,90 zł). Oferta jest dostępna wyłącznie dla aktywnych użytkowników PS Plus, więc jeśli masz abonament, możesz zaoszczędzić na grze dokładnie 279.92 zł!

PS Plus z ofertą na Dead Space. Nie do odrzucenia!

Co istotne, to najniższa historycznie cena tej gry w PS Store. Poprzednia najlepsza oferta wynosiła 87,47 zł, więc obecny rabat przebija ją zdecydowanie. Warto też przypomnieć, że Dead Space było dostępne w październiku 2024 w ramach PS Plus Essential, jednak jeśli ktoś wtedy nie miał aktywnego abonamentu i nie dodał gry do biblioteki, dzisiaj ma szansę, by zdobyć ten hit w świetnej cenie.

Kosmiczny koszmar w nowym wydaniu

Dead Space na PS5 to kompletny remake survival horroru z 2008 roku, zbudowany od zera na silniku Frostbite. W grze wcielamy się w Isaaca Clarke’a – inżyniera, który trafia na opuszczony statek Ishimura i zostaje uwikłany w walkę o przetrwanie z przerażającymi nekromorfami. Twórcy odświeżyli nie tylko oprawę wizualną, ale też system walki, eksplorację i narrację, dostosowując je do oczekiwań współczesnych graczy.

Tytuł zbiera fantastyczne recenzje i opinie użytkowników (średnia 4.7/5 w PS Store), zarówno pod względem klimatu, jak i jakości wykonania. Jeśli jesteś fanem grozy, science fiction i dobrze zrealizowanych remake’ów, ta okazja to absolutny must-have. Tym bardziej, że nie wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) zobaczymy podobną obniżkę ponownie.

Źródło: PS Store