EA przypomniało sobie o Dead Space. Teorie o powrocie serii nabierają rozpędu

Electronic Arts zaktualizowało kanał społecznościowy serii Dead Space. Fani marki ponownie spekulują na temat oczekiwanego powrotu.

Od jakiegoś czasu w sieci pojawiają się wiarygodne doniesienia na temat powrotu serii kosmicznych horrorów od Electronic Arts. Do tej pory samo EA milczało i nie sugerowało bezpośrednio, że Isaac Clarke może powrócić.

Gracze jednak zaczęli węszyć. Wraz z pojawiającymi się plotkami i potwierdzeniami od redakcji z całego świata, odkryto pewną istotną poszlakę. Jeden z użytkowników forum Reddit użył WebArchive do zbadania kanału YouTube marki. Udało mu się odkryć, że Electronic Arts zmieniło grafikę profilu w okresie od lipca 2020 roku do teraz.



Po lewej – grafika kanału z zeszłego roku; po prawej – aktualna

Biorąc pod uwagę, że marka jest nieaktywna od 2013 roku, chyba możemy wykluczyć typowe odświeżanie grafik w mediach społecznościowych. Gdyby Electronic Arts nie miało dalszych planów rozwoju, pewnie nie pokusiłoby się o wprowadzenie takich zmian.

Oczywiście to tylko przypuszczenia. Nie możemy mieć pewności, że Dead Space faktycznie powróci. Mimo to, ostatnie doniesienia i wspomniana poszlaka napawają optymizmem. Jeśli EA faktycznie szykuje powrót swojego survival horroru, może zapowiedzieć go na konferencji EA Play Live, która odbędzie się 22 lipca.