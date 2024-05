Było za 50 zł, a teraz za darmo. Szykujcie się, fani survivalu na PC, PlayStation i Xbox

Jeszcze wczoraj mogliśmy wejść na Steam i kupić dodatek Livonia do DayZ za 49,99 zł. Jeszcze więcej DLC kosztowało w wersji na konsole PlayStation i Xbox. Teraz cena znikła i dodatek został wycofany ze sprzedaży zarówno na platformie Valve, jak i w PS Store czy Xbox Store. To przygotowanie do aktualizacji gry i połączenia jej z dodatkiem.

Dla kogo Livonia za darmo? Co z tymi, którzy kupili DLC do DayZ?

Deweloper wyjaśnia, że 27 maja świat DayZ przejdzie sporą metamorfozę. Aktualizacja Redux 1.25 połączy zawartość podstawowej gry z zawartością wspomnianego dodatku. Choć tutaj warto zaznaczyć, że mapy z podstawowej wersji gry i DLC nadal pozostaną oddzielne, tylko że będziemy mieli do nich dostęp w ramach jednego produktu. Podkreślono, że wszyscy obecni posiadacze podstawowej wersji DayZ otrzymają DLC Livonia za darmo. Podstawka kosztuje na Steam 161,99 zł, lecz np. w Instant Gaming grę kupimy prawie 45 zł taniej, za 117,53 zł.

Są jednak i gorsze wieści. Po połączeniu gry z dodatkiem, cena za całość będzie wyższa niż obecnie płacimy za DayZ, choć deweloper zaznacza, że i tak zapłacimy mniej niż kupując podstawkę i DLC osobno. Nowa cena ma wynieść 49,99 USD.

No i na koniec pewnie zastanawiacie się – a co z osobami, które dopiero co kupiły dodatek Livonia? No cóż… jeśli jesteś w tym gronie, dostaniesz soundtrack z DayZ na Steam za darmo.