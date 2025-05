Days of Play 2025. Wyciekła lista promocji na gry oraz sprzęty

Wiemy już, że niedługo ma rozpocząć się wielka wyprzedaż Days of Play. Teraz do sieci wyciekła lista cen – dotycząca zarówno gier, jak i sprzętów.

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o przeciekach związanych ze zbliżającą się wielkimi krokami wyprzedażą Days of Play. Zgodnie ze szczegółami, które pojawiły się wówczas w sieci, wydarzenie Sony ma rozpocząć się już w najbliższą środę, czyli 28 maja. Potrwać ma natomiast aż do 11 czerwca. Teraz, na łamach serwisu Insider Gaming, znany branżowy dziennikarz – Tom Henderson – ujawnił znacznie więcej konkretów.

Days of Play 2025 – lista promocji na gry i sprzęty

Mowa tutaj bowiem o zestawieniu zawierającym dokładne ceny zarówno gier, jak i sprzętów, które mają zostać objęte promocją w ramach Days of Play. Poniższa lista prezentuje oczywiście ceny w euro, a nie w polskich złotówkach, ale jeżeli coś Was szczególnie interesuje, to można to przekonwertować. Nie zamieściliśmy też wszystkiego, jedynie wybrane pozycje. Dlatego zainteresowanych pełnym zestawieniem zapraszamy tutaj.

Days of Play 2025: wybrane promocje na gry

Astro Bot (PS5) – 59,99 euro (przecenione z 69,99 euro)

Demon’s Souls (PS5) – 39,99 euro (przecenione z 79,99 euro)

Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS5) – 39,99 euro (przecenione z 79,99 euro)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) – 19,99 euro (przecenione z 49,99 euro)

Marvel’s Spider-Man 2 – 49,99 euro (przecenione z 79,99 euro)

Horizon: Forbidden West – 39,99 euro (przecenione z 59,99 euro)

Returnal – 39,99 euro (przecenione z 79,99 euro)

The Last of Us: Part I – 29,99 euro (przecenione z 49,99 euro)

God of War: Ragnarok – 39,99 euro (przecenione z 79,99 euro)

Wybrane promocje na sprzęt

PlayStation 5 Slim – 449,99 euro (przecenione z 549,99 euro)

PlayStation 5 Slim Digital – 399,999 euro (przecenione z 499,99 euro)

PlayStation 5 Pro – 749,99 euro (przecenione z 799,99 euro)

kontroler DualSense Edge (Midnight Black) – 189,99 euro (przecenione z 219,99 euro)

PSVR2 – 399,99 euro (przecenione z 449,99 euro)

Źródło: Insider Gaming