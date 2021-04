Zamiast Days Gone 2, będzie nowe IP z otwartym światem od Bend Studio

Nie doczekamy się Days Gone 2, ale twórcy gry pracują nad kolejnym tytułem z otwartym światem. Bend Studio poszukuje deweloperów do swojej nowej produkcji.

Bend Studio musiało uporać się z bardzo przykrym dla zespołu wydarzeniem. Kontynuacja Days Gone nie spotkała się z aprobatą Sony i projekt nie dostał zielonego światła na realizację. Dla Bend oznacza to porzucenie swojej świeżej marki i przymus zajęcia się czymś innym. Wiemy już, czym konkretnie będzie nowa gra Bend.

Days Gone 2 się nie pojawi, ale nadchodzi nowy otwarty świat od Bend

Pojawiła się cała masa ogłoszeń o pracę w zespole Sony Bend. Dzięki nim widzimy, że zespół pracuje nad nowym, niezapowiedzianym projektem. Było to raczej oczywiste, ale teraz mamy pewność, ze jest to gra z otwartym światem. Żadne z ogłoszeń nie wspomina o pracy nad istniejącym IP, więc zapewne będzie to zupełnie nowa marka od Bend. Potwierdził to również Jason Schreier w swoim reportażu, Co więcej, jak wskazuje jedno z ogłoszeń, w grze znajdziemy pojazdy.

Bend szuka wielu deweloperów, ale nie musi to oznaczać, że nowy projekt będzie znacznie większy w kwestii skali od Days Gone. Wiemy, że wielu twórców opuściło studio po odrzuceniu projektu DG2 i przekierowaniu części oddziału do pracy nad nowym Uncharted. Straty trzeba jakoś odrobić.

Póki co możemy wysnuć jedynie mocno rozmyte teorie odnośnie tego, jak będzie wyglądała nowa gra Bend Studio. Oferty zostawiają nam tylko bardzo ogólne wskazówki.

Jak może wyglądać nowa gra Bend Studio?

Wydaje mi się, że reakcja fanów na odrzucenie DG2 nie umknie Sony i Bend otrzyma większą swobodę. Ich poprzednia gra nie była ideałem, ale też nie można nazwać jej kiepskim tytułem. Już po informacji, że nowym projektem będzie gra z otwartym światem możemy przypuścić, że dziedzictwo Days Gone nie zostanie zaprzepaszczone.

Bend znów rusza w kierunku większych przestrzeni i wolności. Nie zdziwię się, jeśli niektóre pomysły z Days Gone trafią do nowego projektu w nieco zmienionej formie. Przykładowo – może postać z nadchodzącego tytułu również będzie posiadała własny pojazd, który będziemy ulepszać? Albo może napotkamy coś na wzór hordy przeciwników, lecz nie będą to zombie?

Jakby nie patrzeć, Days Gone miało wiele świetnych pomysłów, choć ich realizacja była daleka od ideału. Mimo to, po wielu aktualizacjach, można stwierdzić, że tytuł ten jest po prostu przyzwoity. Ma swoje grono fanów i szkoda, że Bend nie otrzymało szansy na stworzenie kontynuacji.

Pierwsze zapowiedzi gry zobaczymy dopiero za jakiś czas. Projekt zapewne dopiero wystartował pełną parą i na konkretny pokaz przyjdzie nam poczekać rok lub nawet dwa lata. Oby tym razem Bend dostarczyło grę, która zadowoli rzeszę graczy na premierę.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.