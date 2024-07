Padłem. W nowym symulatorze randek umówisz się z muszlą klozetową

Team17 informuje, że zajmie się wydaniem nowego symulatora randek Date Everything!, który powstaje pod skrzydłami studia Sassy Chap Games. Tytuł gry nie jest wcale mylący, ponieważ naprawdę będziemy mogli wziąć za kochanka/kochankę np. wiatrak, szafę, zlewozmywak czy… muszlę klozetową. Przedmioty codziennego użytku przybiorą ludzką formę za sprawą tajemniczych okularów.

Date Everything! – nowy symulator randek zaskakuje pomysłem

Zazwyczaj w tego typu symulatorach umawiamy się z pięknymi postaciami, które są po prostu ludźmi. Tutaj obiektem westchnień stanie się 100 przedmiotów, które znajdziemy we własnym domu, bo właśnie w naszych “czterech ścianach” rozegra się miłość, przyjaźń bądź nienawiść, których dostarczą ożywione meble, sprzęt AGD, a nawet kosz na pranie, alarm przeciwwłamaniowy oraz… powietrze.

Fabuła Date Everything! opowiada historię postaci, która po zaliczeniu licencjatu z obsługi klienta traci pracę na rzecz sztucznej inteligencji. Wracamy do domu jako bezrobotni i wtedy dostajemy tajemniczą paczkę. Są to magiczne okulary zwane umaviatorami. Jeśli je założymy, przedmioty zaczną się zmieniać. Możemy więc powołać do życia fortepian albo szafę, zobaczyć jaki mają charakter i się w nich zakochać. Nie każdy przedmiot stanie się jednak kochankiem. Linia fabularna może się tak potoczyć, że np. “klozet” będzie nas nienawidził. Wiem, jak to brzmi…

Łącznie w grze zobaczymy 100 postaci (ożywionych z przedmiotów), z którymi można się umawiać. Każda posiada pełne udźwiękowienie i rozgałęzioną narrację, czyli przynajmniej 3 zakończenia. Tworzy to naprawdę sporo możliwości, które wielu graczy nawet z ciekawości zechce sprawdzić. Date Everything! zaprosi nas do w pełni interaktywnego świat 3D, który zmienia się w zależności od wyborów dokonanych w rozgrywce.

Data premiery gry nie została jeszcze ujawniona, a jak wspominaliśmy, tytuł pojawi się na komputerach PC (Steam) oraz konsolach Nintendo Switch, PS5 i Xbox Series.

Źródło: informacja prasowa, Steam / opracowanie własne