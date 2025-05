Warhammer 40,000: Mechanicus do sprawdzenia za darmo na Steam

Weekendowa wyprzedaż to nie jedyna aktualna atrakcja na Steam. Informowaliśmy Was już o wielkiej promocji gier z uniwersum Warhammera z okazji niedawnego wydarzenia Warhammer Skulls. Nie jest to jednak koniec dobrego dla fanów tej niezwykle popularnej i docenianej serii. W międzyczasie możecie bowiem grać za darmo w jeden z tytułów z tego cyklu w ramach darmowego weekendu, również na platformie Valve.

Darmowy weekend na Steam

Tym razem wszyscy zainteresowani użytkownicy platformy mogą całkowicie za darmo grać w Warhammer 40,000: Mechanicus. Macie na to jeszcze dwa dni. A jeżeli produkcja Wam się szczególnie spodoba, możecie ją oczywiście zgarnąć w niższej cenie. Aktualnie, dzięki promocji, Mechanicus można zakupić za 27,79 zł, podczas gdy standardowa cena to 138,99 zł. Co więcej, jest jeszcze lepsza oferta! W sklepie Instant Gaming, wielokrotnie przez nas sprawdzanym i polecanym, Mechanicus jest dostępne w cenie 14,74 zł.

Czym jednak właściwie jest Warhammer 40,000: Mechanicus? To turowa gra strategiczna, za której stworzenie odpowiada francuski zespół Bulwark Studios. Akcja, jak nietrudno się domyślić, toczy się w tytułowym uniwersum. Gracz otrzymuje możliwość pokierowania oddziałami Adeptus Mechanicus.

Są to wyznawcy kultu wszelkiego rodzaju maszyn, skupionych przede wszystkim na technologicznym rozwoju wielkiego Imperium. Wszystkie pojedynki odbywamy w systemie turowym. Gra oferuje także opcję modyfikowania ciał jednostek za pomocą różnych mechanicznych części.

Źródło: Steam