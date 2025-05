Weekendowa wyprzedaż na Steam. Gry z serii Remnant i nie tylko

Zgodnie z tradycją, na platformie cyfrowej dystrybucji Steam trwa wyprzedaż weekendowa. Tym razem w ramach promocji w niższych cenach możemy załapać się na takie tytuły jak Infection Free Zone, ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON, Metaphor: ReFantazio, czy też gry z serii Remnant. Warto też przypomnieć, że w międzyczasie możecie zajrzeć na stronę wyprzedaży gier z serii Warhammer 40K.

Wyprzedaż weekendowa na Steam. Tanie gry na PC

Choć nie jest tego dużo, warto na pewno sprawdzić grę Metaphor: ReFantazio. Jeśli nie zależy Wam na tym, aby posiadać tę grę na Steamie, już za kilka dni pojawi się ona w abonamencie Xbox Game Pass. To produkcja z gatunku jRPG z turowym systemem walki, za której stworzenie odpowiada należący do Atlus zespół Studio Zero. Gra zabiera nas do królestwa Euchronii, gdzie panują nie tylko złe warunki, ale również złe wartości. Gracz wciela się tutaj w młodego przedstawiciela zniesławionego pokolenia Elda. Wyruszamy w podróż, zaś naszym zadaniem jest zyskać poparcie mieszkańców krainy w imieniu pogrążonego w śpiączce księcia.

Oprócz tego mamy gry z serii Remnant, czyli cyklu zapoczątkowanego w teorii w 2019 roku, w praktyce zaś w roku 2016. Remnant: From the Ashes jest bowiem osadzone w uniwersum Chronos, które stworzyło to samo studio, Gunfire Games. Mowa tutaj o grach akcji z elementami RPG, dynamiczną walką z udziałem różnego rodzaju broni, a także postapokaliptycznym świecie pełnym dziwacznych stworzeń.

Źródło: Steam