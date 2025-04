Gry za darmo na Steam. 6 ciekawych i darmowych premier na PC

Na platformie Steam pojawiły się nowe gry za darmo. Tym razem przychodzimy do Was z sześcioma ciekawymi premierami.

Nowy tydzień rozpoczynamy w najlepszy możliwy sposób: prezentując najnowsze darmowe premiery na platformie cyfrowej dystrybucji Steam. W dzisiejszym zestawieniu znalazło się sześć tytułów. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, polecamy Wam sprawdzić jedną z ciekawszych darmówek, które pojawiły się niedawno w sklepie Valve. W tym przypadku mowa o Dishventory, czyli połączeniem strategicznej gry karcianej ze zmywaniem naczyń. I choć brzmi to dość absurdalnie, tak pierwsi gracze są bardzo zadowoleni.

Nowe gry za darmo na Steam. 6 świeżutkich premier

Gdyby wybrać dwie produkcje z powyższej listy, definitywnie poleciłbym Wam sprawdzenie By Bait or By Bullet oraz Reel Run. Pierwsza produkcja to dwuwymiarowa przygodówka typu roguelite, która łączy w sobie dwie zupełnie odmienne formy rozgrywki: eksplorację oraz intensywne walki platformowe.

W By Bait or By Bullet dostępne są trzy główne lokacje. Na Skale Poza Rzeczywistością spotkamy barwne postacie, które podzielą się z nami swoimi historiami oraz sprzętem (z nadzieją, że pokonamy groźnego potwora morskiego). Na Przystani zaś weźmiemy z kolei udział w wędkarskiej minigrze. Natomiast w Maelstromie zmierzymy się z trzema potężnymi mackami wielkiego ośmiorniczego monstrum.

Reel Run to z kolei dynamiczna, trójwymiarowa gra arcade typu hack’n’slash. Przemierzamy tutaj poziomy stylizowane na różne gatunki filmowego, począwszy od klasycznych westernów aż po futurystyczne sci-fi. No i oczywiście walczymy z hordami przeciwników w energicznym rytmie.

W Reel Run czekają na Was unikalne poziomy, zróżnicowani bohaterowie z własnymi stylami walki oraz specjalnymi umiejętnościami, a także destrukcyjne środowiska. Sprawdźcie koniecznie!

