Straszne i do tego w niskiej cenie. 30 tanich horrorów w wersji na Steam do 10 zł

Jeżeli szukacie gier w klimatach horroru, to trafiliście idealnie. Zebraliśmy dla Was zestawienie aż 30 różnych tytułów, które możecie zakupić w wersji na platformę Steam w cenie nie przekraczającej 10 złotych, nawet o jeden grosz! To doskonała okazja na to, aby poszerzyć swoją bibliotekę o coś zupełnie nowego, czy też nadrobić zaległości.

Choć osobiście nie za bardzo lubię się bać, doskonale wiem, że jest mnóstwo osób, u których jest zupełnie odwrotnie. Jeśli należycie do tej grupy, to poniżej możecie znaleźć pokaźną listę z trzydziestoma różnymi produkcjami właśnie z gatunku horroru (lub po prostu utrzymanymi w tych klimatach). Wszystkie są jednak bardzo tanie, ponieważ ich cena nie przekracza 10 złotych.

Zaznaczamy, że wszystkie klucze pochodzą ze wspomnianego sklepu Instant Gaming, który został przez nas sprawdzony. Możecie w nim dokonać wygodnej płatności np. BLIK-iem, a kod w formie klucza Steam dostajecie od razu. Nam natomiast nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was do lektury!

Tanie gry do 5 złotych. Promocja na klucze Steam (część 1)

Amanda the Adventurer

Amanda the Adventurer to eksploracyjny horror inspirowany dziecięcymi programami edukacyjnymi pokroju Dora the Explorer. Wcielamy się w Riley Park, która odkrywa tajemnicę zaginionej ciotki Kate, badającej upiorny serial Amanda the Adventurer. Poprzez interakcję z kasetami VHS i rozwiązywanie zagadek odkrywamy coraz to mroczniejsze sekrety produkcji, w tym zniknięcia dzieci i demoniczne moce związane z główną bohaterką. Atmosfera gry łączy nostalgiczną estetykę lat 90. z typowym dla gatunku napięciem.

Darq: Complete Edition

DARQ: Complete Edition to surrealistyczna przygoda z elementami horroru, w której gracz kontroluje Lloyda uwięzionego w koszmarze. Świat gry łamie wszelkie prawa fizyki – postaci chodzą po ścianach, zaś przedmioty unoszą się w powietrzu, co wymaga od nas całkiem sporej ilości myślenia przy rozwiązywaniu różnych łamigłówek. Gra wyróżnia się monochromatyczną, stylizowaną na film niemowy oprawą wizualną, a także minimalistyczną ścieżką dźwiękową. Complete Edition zawiera siedem podstawowych rozdziałów oraz dwa dodatki: The Tower i The Crypt, które rozszerzają fabułę o nowe lokacje oraz wyzwania.

