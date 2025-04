Czegoś takiego jeszcze nie było. Darmowa karcianka o zmywaniu naczyń na Steam

Na platformie Steam pojawiła się gra za darmo, która zapowiada się co najmniej interesująco. Jest to bowiem karcianka o… zmywaniu naczyń.

Nieco wcześniej informowaliśmy Was o wersji demonstracyjnej gry Easy Delivery Co., która jest dostępna na platformie Steam. To jednak nie jest koniec niespodzianek, ponieważ w sklepie Valve niedawno zadebiutowała darmowa produkcja pod tytułem Dishventory. Jest to ciekawa propozycja przede wszystkim dla graczy, którzy lubią niekonwencjonalne rozwiązania. Dlaczego? Śpieszymy z wyjaśnieniem.

Dishventory to gra za darmo, która może Was zaskoczyć

Dishventory to oryginalna gra karciana, która łączy strategię ze… zmywaniem naczyń. Produkcja studia Final Offer na ten moment posiada niewiele recenzji, ponieważ jest ich raptem czternaście, ale za to każda z nich jest pozytywna. Gracze, przyciągnięci do tytułu głównie przez unikalne połączenie tak skomplikowanego gatunku ze stosunkowo prostym codziennym obowiązkiem, są, przynajmniej jak na razie, zachwyceni.

Wcielamy się w pracownika kuchni, którego zadaniem jest nie tylko mycie stosów brudnych naczyń, ale też układanie ich w strategiczne kombinacje, by tworzyć nowe dania. Każda karta reprezentuje jakieś naczynie, a różnych kart jest w sumie 11. My zaś możemy łączyć je w zestawy, które przynoszą punkty oraz odblokowują nowe kombinacje. W grze co jakiś czas pojawia się również sklep, w którym możemy kupować ulepszenia.

Gracze chwalą przede wszystkim za regrywalność oraz relaksującą oprawę graficzną. Dodatkowo produkcja waży naprawdę niewiele i uruchomimy ją na większości starszych sprzętów.

