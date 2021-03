Gdzie najczęściej rozdawane są darmowe gry PC? Czym prędzej schowaj portfel i zobacz listę polecanych sklepów i stron internetowych.

250 złotych za nowość? Stówka za zeszłoroczny hit? Srogie ceny gier PC nie zachęcają do częstych zakupów. Dlatego z uwagą śledzimy wszelkie promocje na gry, z wypiekami na twarzy czytając newsy o ogromnych rabatach.

Aczkolwiek dziś nie trzeba wydawać ani grosza, by w cokolwiek pograć. Twórcy, wydawcy oraz sklepy internetowe realizują darmowe rozdawnictwa w celu poszerzenia swojej bazy klientów. Dla nich to szansa na przyszły zarobek, zaś dla graczy okazja do poszerzenia kupki wstydu. A gdzie tych darmowych gier PC szukać? Przygotowaliśmy dla Was mapę najciekawszych miejsc, które warto odwiedzać, nawet co drugi dzień.

Promocje na darmowe gry PC

Indie Gala Store

Jako pierwszą stronę do zakładek powinniście dodać Indie Gala Store. Z reguły pojawiają się tu najniższe ceny na gry indycze, jednak nieregularnie wyskakują również oferty bezpłatne. Miesiąc temu do zgarnięcia była Syberia 2 i Agatha Christie – The ABC Murders. Nieco wcześniej coś dla fanów strategii – Theatre of War 2: Africa 1943. Niby nic wielkiego, ale biblioteczkę Steam dzięki nim można uzupełnić.

Humble Bundle

Nie wiesz, czym jest Humble Bundle? Jeśli uważasz się za łowcę okazji, to dosłownie wstydź się! Znajdziesz tu jeden z najlepszych abonamentów na gry, a dodatkowo całkiem przyzwoity sklep z grami cyfrowymi. Choć z cenami tytułów AAA bywa różnie, to i tak Humble Store uchodzi za swoistą mekkę dla pececiarzy. Powód jest prosty – co miesiąc lub dwa dostępne są rewelacyjne gry za darmo. Najlepiej zobrazuje to przykładami: Spec Ops: The Line, Dirt Rally, The Walking dead Season 1, Amnesia Collection, Seven Enhanced Edition, Serial Cleaner, Layers of Fear. W przeszłości było co brać i oby piękna tradycja przetrwała kolejne lata.

GOG

Do CDPR możemy czuć niesmak po cyberpunkowej wtopie. Z drugiej strony trudno ich nie lubić za całokształt pracy i oferty dostępne w ich sklepie GOG. Coroczne promocje i niższe ceny dla Polaków to dobra rzecz. Ale jeszcze lepiej wychodzi im składanie propozycji nie do odrzucenia.

Wiedźmin: Edycja Rozszerzona, Hitman: Absolution, Metro Last Light Redux czy Deadlight: Director’s Cut to tylko kilka wyróżnionych gier, za które nic nie musieliśmy zapłacić. Może kiedyś przyjdzie czas także na Wiedźmina 3…

Uplay

Do niedawna największą zaletą platformy Uplay była możliwość przetestowania produkcji Ubisoft w ramach darmowego weekendu. Praktycznie każdego tygodnia możemy coś od nich przetestować. Dość szybko Francuzi podłapali także temat z darmowym rozdawnictwem. Cenową amnestię nakładano na niegdysiejsze hity typu Assassin’s Creed 2, The Division, Far Cry 3, Rayman Legends. Tak więc od czasu do czasu warto zalogować się i sprawdzić aktualne oferty.

Epic Games Store

Niewiele osób lubi Epic Games Store, a jednak na platformie założono już dziesiątki milionów kont. To nie tylko zasługa Fortnite’a. EGS to „Ziemia Święta” dla graczy, którzy zawodowo i amatorsko zajmują się zbieraniem darmowych gier. A tych cały czas przybywa, bowiem rozdawnictwo jest wpisane w politykę firmy – w ciągu kilku lat przekonamy się, czy to wystarczy, aby zdetronizować Steam.

Praktycznie co tydzień w naszym koszyku wylądują 2 bezpłatne tytuły, nadto zróżnicowane pod względem gatunku i jakości, zarówno starocie jak i gry premierowe. Przypomnę Wam tylko o tych najlepszych: GTA V, Star Wars: Battlefront II, Blair Witch, Layers of Fear 2, The Long Dark, Alien Isolation, FM 2020, Watch Dogs 2, Jurassic World Evolution, Total War Saga: Troy, Rage 2. Jeśli szkoda Wam hajsu na gry, to wystarczy pilnować harmonogramu promocji w EGS.

Steam

Gabe Newell nie musi walczyć o użytkowników tak, jak konkurencja. Wraz z ekipą Valve stworzyli platformę gamingową, która dzięki aktualizowanym funkcjom stała się najważniejszym centrum dla społeczności graczy. Nie znaczy to, że twórcy gier kompletnie rezygnują ze sprawiania niespodzianek na Steam. Są darmowe weekendy, są też gierki, które bezpłatnie przypiszemy do konta. Darmowe Metro 2033, Ultimate Epic Battle Simulator, Kingdom: Classic czy Sonic The Hedgehog 2 wobec oferty EGS wyglądają marnie, ale darowanemu kluczykowi Steam nie zagląda się w kodzik.

Strony internetowe pozostałych producentów/wydawców

Darmowych wersji cyfrowych gier nie znajdziemy na zawołanie. Wymaga to cierpliwości i częstego przeglądania internetu. Oprócz śledzenia sklepów wymienionych powyżej, polecamy wypatrywać także ogłoszeń w mediach społecznościowych i na stronach takich firm jak:

Square Enix,

Bandai Namco,

Bethesda ,

, Alienware Arena.

Historia udowadnia, że warto. Z okazji jubileuszów serii gier, targów komputerowych i ceremonii rozdania nagród producenci niekiedy zaskoczą darmową grą dla aktywnych słuchaczy. W ten oto sposób mogliśmy wcześniej otrzymać Quake II i Quake III, Lara Croft and the Guardian of Light oraz Lara Croft and the Temple of Osiris.

Macie już za sobą jakieś udane polowania na darmowe gry PC?

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…