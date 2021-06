Overcooked! 2 i strzelanka z demonami do zgarnięcia za darmo. Oferta limitowana czasowo

Już po godzinie 17:00, a to oznacza, że na Epic Games Store możecie już przypisać do swoich kont nowe, darmowe gry. W tym tygodniu czekają na Was Overcooked! 2 i Hell is other demons. Poznaliśmy też dwa kolejne prezenty, które otrzymamy za kilka dni.

O dzisiejszych nowościach od wujka Epica pisaliśmy już wcześniej, jednakże dopiero teraz one są dostępne do przypisania do swoich bibliotek. Tym razem otrzymamy świetną produkcję do kanapowego grania oraz zręcznościową platformówkę z elementami strzelania.

Overcooked! 2 to produkcja, w której będziemy musieli w określonym czasie przygotować potrawy razem z naszymi znajomymi. To świetny kooperacyjny tytuł, który będzie hitem niejednej imprezy. Warto wspomnieć, że twórcy zaimplementowali również granie poprzez sieć, dlatego bez problemu powinniście znaleźć kogoś do grania w dobie pandemii.

Choć wielu może odstraszyć pikselowa grafika w Hell is other demons, uwierzcie mi, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę dobrym tytułem. W momencie pisania tego newsa gra posiada ocenę 85/100 na Metacriticu. To niezwykle trudna mieszanina kilku gatunków, w której zwalczycie masę demonów.

Darmówki omawiane powyżej znajdziecie tutaj.

Za tydzień otrzymamy dwie kolejne, darmowe gry, które przypiszecie do swoich kont w Epic Games Store. Co ciekawe, otrzymamy nawet wyścigi z „Horizon” w tytule, ale nie jest to to, o czym pomyśleliście w pierwszej chwili. Mimo to, myślę, że i tak Horizon Chase Turbo powinno się sporej części naszych czytelników spodobać. Drugi prezent jednak bez wątpienia przypadnie do gustu zdecydowanie szerszemu gronu. Sonic Mania to istne uhonorowanie pierwszych odsłon tej kultowej serii z niebieskim jeżem. Spodziewajcie się, że za tydzień powiadomi Was o możliwości przypisania sobie tych growych dzieł, dlatego nie zapomnijcie odwiedzić wtedy Planety Gracza.