Znamy kolejne gry za darmo od Epica. Strzelanka z piekła i znany co-op do odebrania za tydzień

W Epic Games Store wkrótce pojawią się kolejne gry za darmo. W przyszłym tygodniu gracze odbiorą Overcooked! 2 i Hell is Other Demons.

Epic Game nie próżnuje. Jeśli śledzicie darmówki od słynnego wydawcy za darmo, wiecie, że można teraz odebrać Control autorstwa Remedy bez wydawania ani złotówki. Ten tydzień jest więc całkiem mocny, a za kilka dni będzie można odebrać dwie kolejne produkcje. Na Epic Games Store już pojawiła się ich zapowiedź.

Pierwszą z darmówek będzie Overcooked! 2. To dynamiczna, szalona i bardzo wciągająca gra kooperacyjna. W trakcie zabawy spotka się maksymalnie czterech graczy, a ich zadaniem będzie szybkie i sprawne przygotowanie określonych potraw. Jeśli macie grupkę znajomych gotową do gry, zdecydowanie warto dać Overcooked! 2 szansę.

Drugą grą za darmo w EGS będzie Hell is Other Demons. Cuddle Monster Games przygotowało dość trudną, ale interesującą produkcję. To połączenie gry rogue-lite, bullet hella i platformówki. W oczy rzuca się nietypowa, ale też prześliczna stylistyka, która zdecydowanie umili rozgrywkę. Fani indyków i wyróżniających się z tłumu tytułów mogą już zacierać ręce.

Obie gry będą dostępne od 17 do 24 czerwca. Odbierzemy je za darmo z Epic Games Store i zostaną w naszej bibliotece już na zawsze. Epic nie zwalnia z darmówkami i kolejne rozdawnictwa są już w drodze. Jeśli jesteście łowcami okazji, śledźcie nasz działa z promocjami, bo to właśnie tam w pierwszej kolejności udostępniamy informacje o grach za darmo.