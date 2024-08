Darmowe gry w Xbox Free Play Days

Nie ma nic lepszego, niż możliwość przetestowania kilku gier bez opłat w ciągu weekendu. Dobrze się składa, bo akurat na konsolach Xbox dostępne stały się dwie ciekawe pozycje.

Oto darmowe gry na weekend w ramach Xbox Free Play Days:

Hunt: Showdown 1896 – za darmo

Kemco RPG Collection Vol. 1 – za darmo

Chcecie rzucić okiem na trailery? Proszę bardzo:

I jeszcze drugi tytuł:

Obie wymienione gry możecie ogrywać bez ograniczeń do końca weekendu, czyli do niedzieli 18 sierpnia. Co więcej, jeżeli jakiś tytuł was zainteresuje i będziecie chcieli go nabyć, to gry są teraz dostępne w nowych i niższych cenach.

Źródło: purexbox.com