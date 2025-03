Weekendowa promocja w PS Store. Spore przeceny na popularne gry na PS4 i PS5

W PS Store wystartowała weekendowa oferta. Promocja na gry PS5 czy PS4! Hity kupicie w niższych cenach, ale można zaoszczędzić podwójnie! Jak to zrobić?

Mamy tym razem 6 stron nowych promocji w ramach „Oferty na weekend” w PS Store. Wspomniałem, że da się zaoszczędzić podwójnie. W jaki sposób? To bardzo proste – wystarczy kupić tanie doładowania PSN w Instant-Gaming. Jeśli więc przykładowo zdecydujecie się na doładowanie o wartości 100 złotych, zapłacicie za nie nieco ponad 80 zł. Sensowna wymiana, prawda? Do tego możecie wykorzystać doładowanie nie tylko na gry w promocji (podwójna oszczędność!), ale i na abonament PS Plus czy cokolwiek sobie z PlayStation Store zażyczycie.

Promocja na gry PS5 i PS4 – wybrane oferty na weekend:

Jak więc widać – ceny są bardzo różne i świetne gry możecie mieć już za kilkadziesiąt złotych. Przeceniono też w miarę niedawne hity, jak choćby Space Marine 2 czy Ghostrunner 2. Taniej zdobędziecie nadal popularne i cieszące się sporym zainteresowaniem Dziedzictwo Hogwartu albo świetny horror The Quarry od twórców Until Dawn. Trochę tego jest i najlepiej, żebyście również sami przejrzeli katalog promocji. Jak zwykle polecam również zajrzeć do swoich list życzeń – być może któryś z dodanych tam tytułów właśnie doczekał się obniżki.

Źródło: PS Store