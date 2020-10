Jeden z twórców Cyberpunk 2077 poinformował graczy o treściach wyciętych z gry. Przy okazji podzielił się paroma informacjami o projekcie.

Nowa gra Redów zadebiutuje już za krótką chwilę. CP 2077 zapowiada się na prawdziwy hit, choć budzi pewne obawy wśród graczy. Szczególnie dużo niepokoju wywołują informacje o kilku elementach gry, które zostały wycięte w trakcie tworzenia.

Jeden z deweloperów posługujący się pseudonimem MilezZx postanowił opowiedzieć o wyciętej treści na Discordzie.

Jasne, że iterujemy i modyfikujemy różne elementy i oczywiście mamy pomysły, które świetnie wyglądają na papierze, ale nie sprawdzają się dobrze w grze. Wiedźmin 3 również został pocięty, ale ostatecznie uczyniło to grę lepszą – rozumiem, że jest to rozczarowujące dla wszystkich i dość trudne do zrozumienia bez znajomości kontekstu środowiska twórców, ale w tym przypadku proszę Was o zaufanie. Spójrzcie tylko na historie wielu innych gier, które lubicie. Uwierzcie mi, że niektóre ich świetne funkcje również zostały wycięte, a jednak wciąż się Wam podobają. Ostatecznie chodzi o to, aby gra sprawiała możliwie jak najwięcej frajdy wraz ze swoimi systemami i robimy wszystko, aby dostarczyć jak najlepsze doświadczenie. Czasami wymaga to podjęcia trudnych decyzji. (…).