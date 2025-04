118 tanich gier na Nintendo Switch, w tym hity AAA od 10 do 62 zł

Choć przyzwyczailiśmy się do tego, że gry na Nintendo Switch zazwyczaj są drogie, a ich cena długo utrzymuje się na wysokim poziomie, to można znaleźć wiele tytułów w promocji, w bardzo niskiej cenie. I nie chodzi tylko o produkcje niezależne, lecz również o tytuły AAA, czyli te z najwyższej półki. Jeśli zastanawiasz się więc, gdzie kupić tanie gry na Nintendo Switch, tutaj je znajdziesz.

Ostatnio znowu jest bardzo głośno o sprzęcie Nintendo, a to ze względu na niedawną zapowiedź nowej konsoli, czyli Nintendo Switch 2. Jednym z największych atutów nadchodzącego sprzętu będzie wsteczna kompatybilność, zatem gry z pierwszego Switcha, a przynajmniej większość z nich, będą działać również na nowej konsoli.

Jeśli macie obecnie Nintendo Switch i nieważne, czy zamierzacie przesiadać się na kolejną generację, czy jeszcze zostaniecie przy pierwszej, możecie kupić ponad 100 gier w niezłej promocji sklepu Instant Gaming. Warto skorzystać z okazji, ponieważ sporo tytułów z naszej listy jest często tańsza o około 200 zł w porównaniu do cen w sklepie Nintendo. A jak wspomnieliśmy, po przesiadce na Switch 2, powinniście je uruchomić również na nowym sprzęcie.

Wśród ofert znajdziemy dużo gier AAA na Nintendo Switch, w tym tytuły z serii LEGO, Mortal Kombat, Star Wars, Mario, Kirby, Sonic, Assassin’s Creed, Wolfenstein, Civilization, Harry Potter, Crysis, Bioshock i wiele innych genialnych produkcji.

Wszystkie tanie gry na Nintendo Switch kupimy w formie klucza (region Europa) w promocji zaufanego i sprawdzonego sklepu Instant Gaming. Możemy zapłacić za gry np. przez BLIK i od razu odebrać klucze, które aktywujemy na swojej konsoli.

Tanie gry na Nintendo Switch. Oto 118 tytułów w promocji (część 1)

Już wśród najtańszych ofert możemy znaleźć choćby kapitalne futurystyczne wyścigi GRIP: Combat Racing, za które płacimy 15 zł z groszami. Nie trzeba mówić, że to jak gra za darmo, ponieważ takie ceny w przypadku tytułów na Switcha zdarzają się wyjątkowo rzadko. Przejrzyjcie całą listę, a my wyróżniamy z niej trzy duże tytuły AAA, które powinny zawitać na dysku każdego posiadacza konsoli od Big N.

Ghostbusters: The Video Game Remastered

To zremasterowana wersja przygodowej gry akcji z 2009 roku, w której możemy wcielić się w pogromcę duchów, które grasują po Nowym Jorku. Odwiedzimy sporo lokacji, jak trzynaste piętro hotelu Sedwick, tajemnicza wyspa na środku rzeki Hudson czy miejską bibliotekę. Tytuł oferuje wartką akcję i ładną oprawę graficzną, a jego oceny są naprawdę przyzwoite (średnia z Metacritic – 73/100).

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus będzie doskonałym wyborem dla osób, które lubią szybkie gry FPS w klimatach wojennych. Tutaj jest o tyle ciekawie, że trafiamy do alternatywnej rzeczywistości, a konkretniej na teren okupowanych przez nazistów Stanów Zjednoczonych. Akcja się nie kończy, a my możemy nawet strzelać dwóch broni jednocześnie, albo załatwiać sprawę po cichu eliminować wrogów jak w prawdziwej skradance.

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed III Remastered pojawiło się na Nintendo Switch w 2019 roku i zawiera wszystkie rozszerzenia, jakie gra posiada. To kultowa już przygoda w świecie skrytobójców, która oferuje otwarty świat i akcję osadzoną w Ameryce Północnej w latach 1753-1783.

Na drugiej stronie kolejne 39 tanich gier na Nintendo Switch.