Cyberpunk 2077 sprzedał się świetnie! Znamy konkretną liczbę

W końcu wiemy, ile egzemplarzy Cyberpunk 2077 trafiło w ręce graczy. CD PROJEKT RED z pewnością są bardzo zadowoleni swoim imponującym wynikiem.

Najnowsza gra CD PROJEKT RED ma spore problemy na niektórych platformach. Gracze skarżą się na gigantyczną ilość błędów i kiepską optymalizację, choć najnowsze łatki znacznie poprawiły stan produkcji.

Pomimo premierowych perturbacji, CD Projekt nie może narzekać na słabą sprzedaż. Okazuje się, że 8 milionów sprzedanych preorderów to jedynie wierzchołek góry lodowej.

Polska spółka ogłosiła, że gracze nabyli już ponad 13 milionów egzemplarzy Cyberpunka 2077. To naprawdę imponujący wynik tym bardziej, że odliczono od niego zgłoszenia „Help Me Refund” i zrealizowane zwroty pieniędzy.

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych szacuje, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 milionów sztuk gry Cyberpunk 2077. Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. “sell through”, pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji “Help Me Refund”, otrzymanych bezpośrednio przez Spółkę. Ogłoszenie CD Projektu

Dla porównania warto dodać, że taki hit jak The Last of Us Part II w ciągu 10 dni sprzedał się w 4 milionach sztuk, a Red Dead Redemption 2 trafiło w ręce 17 milionów graczy w dwa tygodnie. Wynik CD Projektu jest więc bardzo dobry.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.