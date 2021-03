Sprawdziłem patch 1.2 do Cyberpunka 2077. Jak wypada w praktyce?

Cyberpunk 2077 wreszcie otrzymał wyczekiwaną łatkę. Czy CD PROJEKT RED dostarczył satysfakcjonujące poprawki błędów i mechanik? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w poniższym artykule.

Nie odkryję Ameryki jeśli powiem, że Cyberpunk miał kiepski start. Gra do dziś boryka się z wieloma problemami i najbardziej dotykają one posiadaczy PlayStation 4 i Xboxów One. Pomimo kilku mniejszy łatek, część błędów wciąż była mocno zauważalna, a problemy z optymalizacją stale dawały się graczom we znaki.

W końcu doczekaliśmy się nowej, bardzo obszernej aktualizacji. Patch 1.2 nie tylko ulepsza kilka systemów i mechanik obecnych w grze, ale przede wszystkim poprawia ponad 500 niedoróbek. Usprawnień jest sporo, ale czy to wystarczy, aby powiedzieć, że nowa gra Redów zmieniła się nie do poznania? O tym przeczytacie w poniższych wrażeniach.

Jak działa Cyberpunk 2077 po aktualizacji?

Najstosowniej będzie zacząć od optymalizacji, bo to ona jest często wymieniana jako największy problem gry. Sprawdziłem łatkę 1.2 na swoim PeCecie, na którym zresztą przechodziłem ten tytuł od razu po premierze i wówczas doświadczyłem drobnych problemów z płynnością zabawy.

Specyfikacja komputera, na którym ogrywam Cyberpunka 2077:

Procesor AMD Ryzen 5 3600

Karta graficzna AMD RX 580 z 8 GB VRAM

16 GB pamięci RAM DDR4

Dysk SSD

Powyższa specyfikacja waha się między minimalnymi a zalecanymi wymaganiami sprzętowymi gry. Grałem na ustawieniach średnio-wysokich z cieniami ustawionymi na minimum w rozdzielczości FullHD. Pozwalało mi to na w miarę płynną rozgrywkę w 45-50 FPS, ale – tak jak już wspomniałem – z zauważalnymi problemami.

Aktualizacja 1.2 nieco polepsza optymalizację. Udało mi się wyciągnąć odrobinę więcej FPS, choć różnica nie była bardzo widoczna, bo wynosiła ledwie kilka klatek. Mam za to wrażenie, że Cyberpunk działa nieco płynniej, bo dużo rzadziej zdarzało mu się zaliczać lekkie ścinki podczas podróży autem.

Zmiany optymalizacji na PC mogę więc zaliczyć na plus, choć niektórzy gracze zgłaszają mocne spadki klatek. Rzecz jest mocno uzależniona od specyfikacji naszego komputera i to, że u mnie gra działa nieco lepiej nie oznacza, że u Was będzie podobnie.

W przypadku konsol gracze wspominają o poprawie działania gry. Podobnie jak w moim przypadku, licznik klatek wskazuje tam bliźniaczą wartość co wcześniej, ale przycięcia rzekomo występują rzadziej. Pomimo poprawy nadal myślę, że okolice niestabilnych 25 FPS to nadal za mało i gracze konsolowi wciąż mają powody do narzekań.

Na miejsce zbrodni w Night City w pierwszej kolejności przybędą policyjne drony

Policja Night City i pojazdy faktycznie działają lepiej

W moim mniemaniu najbardziej zauważalną zmianą w grze jest modyfikacja systemu policji. Funkcjonariusze NCPD faktycznie pojawiają się ze sporym opóźnieniem i nie wyskakują nam już zza pleców.

Dodatkowo na miejsce przestępstwa przyleci specjalny dron, zanim wesprą go ludzkie jednostki. Obławy zdają się być też nieco mniejsze i jeśli przypadkiem potrącimy cywila, to nie zleci się do nas nagle tuzin uzbrojonych po zęby mundurowych.

To miła zmiana, ale moim zdaniem NCPD wciąż potrzebuje paru ulepszeń. Nadal w oczy kłuje mnie fakt, że w przypadku ucieczki samochodem nikt nie ruszy za nami w zmotoryzowany pościg. Policjanci z Night City najwyraźniej hobbystycznie gonią przestępców w sportowych samochodach na piechotę. Cyberpunk 2077 to mimo wszystko nie GTA, ale kiepski system policji trochę zaburza immersję.

Drugą sporą zmianą jest poprawa modelu jazdy w niektórych pojazdach i naprawa błędu, który sprawiał, że poszczególne samochody prowadziło się kiepsko w momencie wystąpienia spadków klatek. Przygotowano też specjalną opcję, która pozwala na zmianę czułości skrętu pojazdu.

Pojeździłem po Night City różnymi brykami przez dłuższą chwilę i przyznam, że zmiana jest widoczna i jeździ się nieco przyjemniej. Mi akurat model jazdy w grze pasował od początku, ale cieszę się, że doczekał się usprawnień.

Po rozpoczęciu pościgu z policją, z ulicy natychmiastowo zniknęli praktycznie wszyscy cywile

Błędy wciąż są obecne w Cyberpunku 2077, ale widać poprawę

Niesławne bugi i glitce to prawdziwa zmora Cyberpunka. Sam spotkałem ich całkiem sporo podczas przejścia gry, ale żaden nie napsuł mi krwi na tyle, abym poczuł się sfrustrowany. Niemniej sam fakt obecności masy błędów to spora wada gry, jeśli ktoś nie jest na nie „odporny”.

Patch 1.2 poprawia wiele z nich i przyznam, że miło się zaskoczyłem. Owszem, nadal łatwo natknąć się na buga przemierzając Night City, ale jest ich zauważalnie mniej. Podczas półtoragodzinnej sesji nie natknąłem się na zbyt wiele zauważalnych niedoróbek.

W trakcie testowania łatki zrobiłem kilka misji, poskakałem po paru lokacjach i włóczyłem się po mieście biegając od aktywności do aktywności. Jedyne większe bugi jakie napotkałem to dziwnie migotające oświetlenie, powykręcane we wszystkie strony ragdolle trupów i momentami zbyt długo wczytujące się obiekty. Poza tym zauważyłem, że w przypadku strzelaniny z policją z ulic zniknęły niemal wszystkie samochody i piesi. Jeśli dobrze pamiętam, ten kłopot występuje w Cyberpunku od premiery, ale teraz szczególnie mocno rzucił mi się w oczy.

W moim przypadku błędów jest więc dużo mniej, niż wcześniej. Jestem całkiem zadowolony ze zmian w aktualizacji 1.2. Gra działa nieco płynniej, policja zachowuje się mniej nachalnie, a jazda samochodami i motorami stała się przyjemniejsza. Moim zdaniem warto było tyle czekać i mam nadzieję, że kolejne łatki sprawią, że Cyberpunk 2077 zostanie przywrócony do porządku tak, aby wszyscy gracze mogli się nim cieszyć niezależnie od platformy. Pod względem dopracowania nadal nie jest idealnie czy nawet bardzo dobrze, ale poprawa jest mocno zauważalna. Oby tak dalej!

Pełną listę zmian w aktualizacji 1.2 znajdziecie w tym miejscu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.