Cyberpunk 2077 patch 1.2 już do pobrania. Wersja na PlayStation to monstrum!

Najnowsza aktualizacja do Cyberpunk 2077 jest już dostępna. Patch waży aż 44 GB, co naprawdę jest sporym wyczynem.

Dzisiaj rano przedstawiliśmy listę zmian, które wprowadza Cyberpunk 2077 patch 1.2. Aktualizacja już trafiła do sieci i można ją pobrać na PC, konsolach Xbox i PlayStation. Co warto zaznaczyć, najwięcej patch waży na konsoli Sony, bo aż 44 GB (PS4 i PS5). Mniej o 5 GB pobiorą posiadacze Xboxów, a z kolei Ci którzy grają na PC, mogą zrobić najmniejsze porządki. 35 GB waży wersja na GOG i niecałe 29 GB na Steam.

W przypadku komputerowej wersji na GOG, patch znajdziecie w tym miejscu i oczywiście w ramach aplikacji. Z kolei na Steam, znajdziecie tutaj.

Co konkretnie wprowadza patch do Cyberpunk 2077? Poprawia on naprawdę sporo błędów, zarówno na konsolach jak i PC. W końcu w przypadku PS4, będzie możliwe wyrzucenie przedmiotów z plecaka. Wcześniej zdarzało się, że powracały one z niewiadomych przyczyn. Ponadto naprawiono błąd, który powodował przybliżenie ekranu po naciśnięciu pauzy na PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X. Ale to tylko kilka nieznacznych zmian.

Cyberpunk 2077 patch 1.2 – gracze musieli trochę poczekać

Poprzednia aktualizacja gry 1.12 ukazała się na początku lutego. Gracze więc na patch 1.2 musieli sporo poczekać, bo prawie dwa miesiące. Miejmy jednak nadzieję, że warto. Zmiany dotyczą nie tylko często występujących błędów dotyczących świata gry i interfejsu, ale także samych zadań.

CD Projekt RED przedstawił też dwa tygodnie temu listę najważniejszych usprawnień za pomocą materiału wideo. Możecie go zobaczyć poniżej. Widać, że twórcy postarali się wyeliminować najważniejsze błędy, ale czy to wystarczy, aby poprawić odbiór gry, która przecież ukazała się prawie pięć miesięcy temu?

