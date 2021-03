Cyberpunk 2077 po patchu 1.2 i pierwsze porównania. Jest lepiej?

W sieci pojawiają się pierwsze porównania działania Cyberpunk 2077 na konsolach i PC po aktualizacji 1.2. Jedni gracze zgłaszają poprawę, a inni narzekają na nowe błędy.

Do Cyberpunka wreszcie trafiła nowa łatka. Patch 1.2 to prawdziwy gigant, ale wraz z wielkim rozmiarem przyszła obszerna lista poprawek. CD PROJEKT RED pracuje nas usprawnieniami swojej gry, co jak najbardziej cieszy.

Cyberpunk 2077 z poprawkami i nowymi problemami w wersji 1.2

Redzi faktycznie załatali całą masę błędów. Gracze zgłaszają mniej dziwacznych sytuacji na ulicach Night City i pod tym względem poprawa jest widoczna. Dodatkowo pokuszono się o poprawki niektórych elementów gry.

Najbardziej zauważalną zmianą zdaniem graczy jest policja. Stróże prawa pojawiają się w nieco bardziej sensowny sposób, a jeden z graczy na forum Reddit zauważył, że siły funkcjonariuszy są znacznie słabsze poza miastem.

Poza wyeliminowaniem wielu błędów, ulepszono też pomniejsze interakcje. Szczególnie szerokim echem odbiło się zwiększenie liczby sklepów, w których możemy kupić przysmaki dla kota, którego może adoptować V. Co więcej, poprawiono nawet pozycję, w której V układa się na swoim łóżku. Wcześniej postać leżała na nim właściwie bokiem. Niby to szczegóły, ale zaskakująco dużo osób prosiło na forach o takie zmiany.

Niestety, nie wszystko poszło w stu procentach zgodnie z planem. Jak to często bywa, tak ogromna aktualizacja wprowadziła też nowe błędy. Gracze zgłaszają znikających przeciwników, wolno wczytujące się tekstury i inne glitche. Do ideału nadal sporo brakuje, ale w wielu przypadkach jest zauważalnie lepiej.

Aktualizacja Cyberpunk 2077 a płynność rozgrywki

Gracze konsolowi informują, że gra wygląda nieco ładniej i działa troszkę płynniej. W przypadku PS4 i Xbox One wciąż nie ma mowy o stabilnych 30 FPS, ale rzekomo całość robi lepsze wrażenie. Na next-genach gra podobno działa dużo, dużo lepiej. Widać tu ewidentną poprawę i krok w dobrą stronę.

Sytuacja robi się bardziej skomplikowana w przypadku PeCetów. Tutaj bywa naprawdę różnie. Jedni gracze widzą spory wzrost płynności, a inni zgłaszają nowe problemy z optymalizacją. Wygląda na to, że ta kwestia jest mocno uzależniona od specyfikacji naszego komputera.

Niektórzy gracze wskazują też, że gra na PC stała się mniej stabilna i często się crashuje lub w ogóle nie da się jej odpalić. W większości przypadków pomoże usunięcie wszystkich modyfikacji, bowiem nie są one kompatybilne z nową wersją gry. Problem występuje również u osób, które nie zmieniały plików. W tym przypadku trzeba czekać na kolejne łatki.

Poniżej znajdziecie porównania wydajności rozgrywki na różnych platformach.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.