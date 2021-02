Czekacie na patch 1.2 do gry Cyberpunk 2077? Uzbrójcie się w cierpliwość

Patch 1.2 dedykowany produkcji Cyberpunk 2077, nie ukaże się w najbliższym czasie. CD Projekt prosi o cierpliwość.

Jeśli poddenerwowani oczekiwaliście premiery aktualizacji do najnowszej pozycji polskiego studia, to musicie jeszcze trochę wytrzymać. Łatka 1.2 wyjdzie najpewniej w drugiej połowie marca. Plik, który zassiemy z sieci, ma przynieść bardzo wiele poprawek. Deweloperzy obiecują, iż znacząco zwiększy on komfort płynący z zabawy.

Tymi oto słowami poinformowano graczy o obsuwie:

Bardzo zależało nam, by dostarczyć patch 1.2 do Cyberpunka 2077 w terminie, który ogłosiliśmy wcześniej, ostatni cyberatak na infrastrukturę IT studia i duży zakres aktualizacji sprawiły, że niestety nie będzie to możliwe – będziemy potrzebować trochę dodatkowego czasu….„Nie są to informacje, którymi lubimy się dzielić, ale zależy nam na pewności, że wprowadzimy tą aktualizację prawidłowo. Gdy zaczniemy zbliżać się do terminu jej wydania, będziemy przekazywać więcej informacji. Dziękujemy za cierpliwość i wsparcie.

Okazuje się, że cyberatak wpłynął na rozwój gier firmy. Przypominamy, ze hakerzy włamali się do studia CD Projekt RED i wykradli dane (zobacz tutaj). Wymusiło to w rezultacie odtworzenie danych kopii zapasowych i wpłynęło negatywnie na tempo prac.

Patch 1.2 do Cyberpunk 2077 nie wyjdzie w terminie. Czy jest alternatywa?

Polacy muszą więc przejść do kontrofensywy, ostatnio wspominaliśmy bowiem (sprawdź tutaj), iż gra otrzymuje coraz to niższe oceny. Obecnie 78% not wystawianych na Steam jest pozytywna, ale ostatnie oceny oscylują w granicach 70%. Widać więc tendencje spadkową. Nie można wykluczyć, iż w ciągu najbliższych miesięcy średnia będzie dalej malała.

Wypuszczając dobrze skrojoną aktualizację, CD Projekt RED miałby szansę zrehabilitować się w oczach konsumentów. W rezultacie gracze nie musieliby sięgać po mody autorstwa użytkowników, którzy starają się ugasić pożar. Niemniej jeśli już teraz oczekujecie konkretnych rozwiązań, to wspominamy o CyberEngineTweaks oraz Heavily Customized. Pierwsza z modyfikacji poprawia wydajność gry. Szczególnie duży wzrost można zanotować w przypadku procesorów marki AMD. Druga z kolei umożliwia odciążyć procesor i w rezultacie nawet dwukrotnie zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek animacji. Pamiętajcie jednak, że z modów korzystacie wyłączenie na własną odpowiedzialność. Pisaliśmy wszakże o tym, że rozszerzenia mogą zawierać szkodliwe pliki, które są w stanie zainfekować nasz komputer (sprawdź tutaj).

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.