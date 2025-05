Cyberpunk 2077 zostanie zakazany w USA? Nowe prawo groźne dla branży

W USA pojawił się nowy projekt ustawy, który może mieć poważne konsekwencje dla gier wideo z treściami dla dorosłych. Chodzi o tzw. Interstate Obscenity Definition Act, który wprowadza jednolitą, federalną definicję “nieprzyzwoitości”. Jeśli przepisy wejdą w życie, to gry takie jak Cyberpunk 2077 mogą zostać uznane za materiały obsceniczne. W związku z tym ich sprzedaż lub posiadanie na terenie USA byłoby zakazane.

Nowe prawo, stare zagrożenia

Dotąd każda amerykańska stanowa jurysdykcja miała nieco inne podejście do tego, co jest obsceniczne, a co nie. Nowa propozycja likwiduje tę różnorodność, wprowadzając jeden ogólnokrajowy standard. W świetle projektu, “obsceniczny” materiał to taki, który ukazuje “rzeczywiste lub symulowane czynności seksualne z obiektywnym zamiarem pobudzenia, podniecenia lub zaspokojenia seksualnych pragnień osoby” i – co kluczowe – nie posiada “poważnej wartości artystycznej, literackiej, politycznej ani naukowej”.

Brzmi niegroźnie? W praktyce to bardzo szeroka definicja, która może objąć nawet wysokobudżetowe gry wideo. Cyberpunk 2077 zawiera przecież możliwość modyfikacji genitaliów postaci, sceny z nagością, relacje seksualne z NPC-ami, a także brutalne wątki przemocy. W zestawieniu z nowymi przepisami, taka zawartość może zostać zakwalifikowana jako “materiał obsceniczny bez wartości”, co czyni grę nielegalną. W praktyce wiemy jednak, że o cały kontekst chodzi, bo przecież gry – jak wiele innych produktów – mogą zostać określone mianem “dzieła sztuki”.

Czy Cyberpunk 2077 zostanie zakazany?

Nowe prawo nie wymaga nawet intencji twórcy – wystarczy, że zawartość “jako całość” spełnia trzy warunki: odwołuje się do niskich instynktów, przedstawia akty seksualne i nie niesie ze sobą wyraźnej wartości. To wystarczy, by grę uznać za pornografię. W takim przypadku jej cyfrowa dystrybucja w USA stałaby się przestępstwem federalnym. Oznacza to właśnie m.in. blokadę sprzedaży na platformach takich jak Steam, Epic czy GOG.

Mimo wszystko, nie brakuje głosów krytyki – gracze i twórcy obawiają się, że przepisy są zbyt ogólne i mogą zaszkodzić całej branży. Cyberpunk 2077, mimo kontrowersyjnych wątków, ma przecież rozbudowaną fabułę, świetną oprawę i ważne społeczne tematy. Ustawa ignoruje kontekst i skupia się wyłącznie na dosłownych scenach. Jeśli prawo przejdzie, zagrożone będą nie tylko gry stricte erotyczne, ale też wiele mainstreamowych produkcji z kategorią “M” lub “18+”. W efekcie niektóre tytuły mogą zniknąć z cyfrowych półek w USA lub nigdy się tam nie pojawić.

