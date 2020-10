Opublikowano nową reklamę Cyberpunk 2077. Keanu Reeves ponownie opowiada o tym, co czeka nas w zdeprawowanym Night City.

Redzi startują z mocną promocją swojego nadchodzącego tytułu. Cyberpunk 2077 otrzymuje coraz to więcej zapowiedzi, reklam i urywków rozgrywki, a na brak informacji o grze zdecydowanie nie możemy narzekać.

W nowym spocie pojawia się największa gwiazda produkcji – Keanu Reeves. Zobaczcie sami.

Growy Johnny Silverhand pyta graczy, po co właściwie przybywają do Night City. Na odpowiedź nie musimy długo czekać. CP 2077 emanuje zabawą i władzą, a nowa reklama tylko to podkreśla.

Choć film nie przedstawia właściwie nic nowego, to stanowi po prostu kolejną zajawkę tego, co czeka nas w Nocnym Mieście. Będzie dynamicznie, brutalnie i widowiskowo. Nie ma mowy o nudzie.

Spot stoi strzelaninami, cyberwszczepami i szybkimi samochodami. Dodatkowo w tle przygrywa utwór Billie Eilish, który mogliśmy usłyszeć już przy okazji reklamy wyświetlanej na finałach NBA. Cyberpunk w najczystszej postaci!

Cyberpunk 2077 trafi w ręce graczy 19 listopada. Gra pojawi się na PC, PlayStation 4, Xbox One, a także Xbox Series X i PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności. Produkcja została już w pełni ukończona, więc jej premierze już nic nie grozi.

Pozostaje uzbroić się w cierpliwość, przygotować nasze sprzęty do grania i czekać na najgorętszą premierę tego roku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.