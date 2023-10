Patch 2.01 do Cyberpunk 2077 zepsuł grę? Problem z niektórymi umiejętnościami

Aktualizacja 2.0 do Cyberpunk 2077 wprowadziła masę nowości. Jedną z ważniejszych rzeczy było przemodelowanie drzewka umiejętności, co umożliwiło graczom ponowne skonfigurowanie swojej postaci i rozpoczęcie rozgrywki w Phantom Liberty na nowo, ze świeżo skonfigurowaną postacią. Okazuje się, że patch 2.01 sporo namieszał, a mówiąc kolokwialnie, popsuł.

Cyberpunk 2077 z problemami

Całkowite przebudowanie drzewek talentów to duża zmiana zagwarantowana przez aktualizację 2.0 do Cyberpunka 2077. Pozwoliła ona graczom na nowo zapoznać się z dostępnymi skillami, przy okazji zachęcając do ponownej rozgrywki. Ta może się znacznie różnić od poprzedniej, co jest świetną wiadomością dla tych, którzy chcą rozpocząć rozgrywkę w dodatku Phantom Liberty. Niestety, o ile 2.0 wypadło świetnie, tak patch 2.01 nie okazał się aż takim strzałem w dziesiątkę. Wszystko przez pewien błąd, który zgłasza coraz więcej graczy.

Jak czytamy w sieci, sporo osób zwróciło uwagę na… niedziałające umiejętności pasywne. Problem miał się pojawić po zainstalowaniu aktualizacji w wersji 2.01, czyli tej najnowszej. Przykładów wadliwych umiejętności jest wiele, a jeden z nich to da dla łowców głów od 20. poziomu. Sprawia, że podczas kucania broń nie kołysze się, znacznie ułatwiając celowanie i strzelanie. Jak zauważyli gracze, po wgraniu nowej aktualizacji pasywny skill nie daje żadnego bonusu.

Co istotne, porównując stan gry zapisany jeszcze na wersji 2.0, gracze doszli do wniosku, że wtedy poszczególne umiejętności działały i łatwo dało się zauważyć ich wpływ na rozgrywkę. Wychodzi na to, że najnowszy patch dużo namieszał i to niestety w negatywnym tego znaczeniu. W sieci pojawiły się nawet porównania:

Błąd jest w sumie dość śmieszny, choć frustracja graczy jest w pełni zrozumiała. Na szczęście sprawa nie jest niemożliwa do rozwiązania. Najpewniej na dniach ukaże się kolejna łatka, tym razem przywracająca umiejętności do poprawnego stanu funkcjonowania. Przecież twórcy nie zostawiliby nas bez pasywnych dodatków, prawda? Byłoby to niedopuszczalne, dlatego należy poczekać.