Cyberpunk 2077 i widok z najwyższego wieżowca. Ładnie, ale… widać glitche [WIDEO]

Ciekawość graczy nie zna granic. Jeden z fanów Cyberpunk 2077 postanowił wdrapać się na najwyższy budynek w grze i nagrał swój wyczyn.

Nowa gra CD Projektu ma swoje liczne wady i równie mnogie zalety. Można o niej rozprawiać godzinami, ale jedno jest pewne – miasto stworzone przez CD PROJEKT RED robi świetne wrażenie.

Widok z najwyższego budynku w Cyberpunk 2077

Użytkownik Kaiser-__-Soze udostępnił bardzo ciekawe nagranie na Reddicie. Gracz wdrapał się na najwyższy budynek w grze – Arasaka Tower – i podzielił się widokiem z góry. Nagranie ukazuje Night City z lotu ptaka i miasto dosłownie zapiera dech w piersiach.

Nie wiadomo jak gracz dostał się na Arasaka Tower. Najpewniej wykorzystał do tego mody lub błędy gry. Niemniej taka wycieczka musi być całkiem wymagająca, jeśli nie zmodyfikowano na jej potrzeby plików produkcji. Warto zaznaczyć, że autor nagrania zastosował maksymalne ustawienia graficzne, więc widok może różnić się w zależności od wersji Cyberpunka.

Poniżej możecie obejrzeć wspomniany filmik. Ostrożnie – jeśli cierpicie na lęk wysokości, to serce może zabić Wam nieco szybciej. Widok jest jednak tego wart.

Night City to najważniejszy element Cyberpunk 2077

Nie ulega wątpliwości, że głównym bohaterem Cyberpunka jest Night City. O ile zachowanie przechodniów pozostawia wiele do życzenia i wciąż czekamy na aktualizację, która je naprawi, to samo miasto jest niesamowite. Widać, że jego stworzenie pochłonęło całą masę pracy i zasobów. Kto grał, ten doskonale wie, jak bardzo złożona jest to lokacja.

Powyższy filmik pobudził sporo dyskusji. Gracze docenili wizję CD Projektu i wymieniają się ciekawymi spostrzeżeniami. Niektórzy zauważyli, że banery reklamowe są widoczne nawet z tak wysokiego punktu. Podkreśla to, w jakim świecie żyją mieszkańcy miasta i dodaje całości jeszcze więcej cyberpunkowego klimatu.

Co więcej, widok z najwyższego budynku prezentuje się naprawdę dobrze. Miasto wygląda spójnie, choć i tak z dużej wysokości widać trochę glitchy. Niektóre ulice po prostu znikają, ale to akurat nie kwestia niedopracowania. Chyba żaden deweloper nie jest gotów na to, że gracze zechcą odwiedzić najwyższy budynek, który teoretycznie jest poza zasięgiem protagonistki lub protagonisty.

Dodatkowo widoczek ukazuje też kilka ciekawych detali. Zatoka Night City jest otoczona czymś na kształt działek artyleryjskich i najlepsze jest to, że większość graczy w ogóle tego nie zauważy. Do takich smaczków CD PROJEKT RED już nas przyzwyczaiło.

Jestem bardzo ciekaw, co jeszcze kryje Night City. Gracze na bieżąco przeszukują miasto i zapewne podobnych ciekawostek zobaczymy w przyszłości jeszcze więcej.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.