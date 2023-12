„Prawdziwa” grafika, lepsze romanse i nowe modelki, to hity miesiąca w Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, podobnie jak Wiedźmin 3, doczekał się bardzo zaangażowanej sceny moderskiej. Zobaczcie trzy modyfikacje, które w tym miesiącu skradły serca graczy.

Co jakiś czas podsyłamy Wam interesujące modyfikacje do gier od studia CD Projekt RED. Dopiero co pisaliśmy o Wiedźminie 3 i zmianach, których pragną wszystkie dziewczyny świata, a teraz sprawdzamy, co ciekawego dzieje się na scenie moderskiej w Cyberpunk 2077. Tutaj w grudniu królowały trzy projekty, które pod względem pobrań nie miały sobie równych. Pierwszy mod wpływa na warstwę wizualną gry, drugi rozsiewa po Night City masę plakatów, na których widzimy płeć piękną. Trzeci z kolei usprawnia opcje romansowania, które pojawiły się w CP2077 wraz z aktualizacją 2.1.

Cyberpunk 2077 i najlepsze mody z grudnia 2023

Osoby grające w CP2077 na komputerach PC rzucili się w grudniu na trzy modyfikacje. Pierwsza nazywa się Nova LUT (AgX Colorspace) i zajmuje się korektą barw. Jak pisze autor moda, otrzymujemy wyraźną grafikę z naturalną paletą, aby nadać Night City realistyczne kolory. Przyznam, że wygląda to całkiem ciekawie. Mod został pobrany przez ponad 32 tys. osób, zatem całkiem sporo w porównaniu do innych mniej popularnych projektów.

Jednak zdecydowanie więcej osób zdecydowało się zainstalować All Advert (ads), czyli moda dodającego do gry wiele reklam, które zobaczymy przemierzając ulice futurystycznej metropolii. Tutaj po plik sięgnęło ponad 65 tys. graczy. Modyfikacja zastępuje reklamy, plakaty, automaty sprzedające czy holo belki, umieszczając na nich wiele nowych modelek.

Równie dobrze rozchodzi się mod Romance Hangouts Enhanced, który jest jeszcze w trakcie prac, lecz już można go pobierać i uczyniło to ponad 64 tys. osób. Tutaj autor projektu wprowadził masę zmian do opcji romansowania, choćby możliwość wielokrotnego głaskania włosów i pieszczot Panam i Judy na sofie.

Jak wygląda realistyczne Night City i nowe modelki w mieście? Zobacz na drugiej podstronie.