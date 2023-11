Cyberpunk 2077 dostał gorący romans i Lamborghini z NfS Unbound

Najnowsze mody do Cyberpunk 2077 przynoszą ze sobą nowe romantyczne zadanie oraz piekielnie szybkie auta Lamborghini. Jeśli grasz na PC, zobacz skąd pobrać pliki.

Zajrzałem niedawno na nexusmods i najpopularniejsze ostatnio mody do Cyberpunk 2077. Okazuje się, że kilka z nich jest szczególnie często pobieranych. Gracze zakochali się nie tylko w nowych sportowych samochodach, lecz przede wszystkim w uwodzicielskiej Aurore Cassel, z którą mogą teraz poromansować. Skąd pobrać mody i jak to wszystko wygląda?

Cyberpunk 2077 – romans z Aurore i 3 wypasione Lamborghini

Projekt o nazwie Aurore Romanced (Lady Marmalade) powstał z myślą o dodatku Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Jest dziełem modera Deceptious, który wcześniej dodał kilka subtelnych ulepszeń do romantycznych spotkań w grze podstawowej. Tym razem w dodatku otrzymaliśmy krótkie zadanie, dzięki któremu spędzimy trochę czasu z Aurore. Quest jest uaktywniany po spotkaniu z dziewczyną na przyjęciu Kurta Hansena podczas głównej historii DLC. Możemy również dostać się do zadania za pomocą wiersza poleceń (opis na stronie moda). To coś dla tych, którzy przeszli dodatek i po prostu chcieliby rozegrać nową misję.

Ponadto gracze rozchwytują trzy najnowsze mody z autami marki Lamborghini. Jeden z dodanych samochodów mogliśmy zobaczyć w najnowszym Need for Speed Unbound. To model Countach z 1974 roku. Możemy pobrać wersję auta z podświetleniem LED lub bez niego. Jest również 12 wersji kolorystycznych. Oprócz tego możemy zainstalować mody z Lamborghini Huracan STO oraz Lamborghini Aventador 2021. W przypadku tych modeli też możliwa jest customizacja.

