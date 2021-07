Wszczep sobie radio z pojazdu w głowę i noś się tak po Night City. „Poręczny” mod do CP2077

Lubicie słuchać muzyki podczas przejażdżek w Cyberpunk 2077? Być może zabrakło Wam opcji włączenia radia poza jazdą pojazdami w grze. Na szczęście na pomoc zjawia się ponownie scena modderska.

Tym razem chcę Wam zaprezentować mod o nazwie Pocket Radio, który dodaje do gry „przenośne radio”, a być może nawet radiowy wszczep. Twórca tego dzieła, NexusGuy999, nie sprecyzował tego, ale nic nie zaszkodzi udawać, że mamy do czynienia właśnie z modyfikacją naszego ciała.

Sama modyfikacja dodaje do Cyberpunk 2077 specjalny interfejs, który pozwala w dowolnym momencie gry uruchomić stacje radiowe. Do dyspozycji gracze otrzymali możliwość nawet zmiany głośności „w locie”, co na pewno wielu się spodoba. Każdy może przypisać skrót klawiszowy do uruchamiania przenośnego radia, co jest miłym udogodnieniem.

NexusGuy999 zadbał także o kilka ustawień. Po instalacji moda można odpowiednio dostosować następujące rzeczy:

Skala interfejsu

Głośność muzyki podczas walki

Ilość sekund, po których interfejs radia schowa się samoczynnie

Możliwość wyłączenia w pojazdach

Możliwość wyłączenia dźwięków przy interakcjach z radiem

Wybranie domyślnej stacji radiowej po uruchomieniu gry

Pocket Radio możecie pobrać stąd.

Dziś na łamach Planety Gracza powstał jeszcze jeden tekst na temat moda do innej produkcji CD Projekt Red. Co powiecie na poprawiony wizerunek Geralta z Rivii? Rzeźnik z Blaviken standardowo ma nieco czerwoną twarz. Na szczęście ktoś wpadł na pomysł, jak efektownie to poprawić. Więcej o tym przeczytacie w tym artykule.