Cyberpunk 2077 – hotfix 1.23. Ogromna lista zmian, nowości i poprawek

Już jest! Nowa aktualizacja do Cyberpunk 2077 znalazła się na serwerach swoich platform i każdy może ją pobrać. Ogromna lista zmian i nowości. Co wprowadziło w nowym patchu CD Projekt RED do swojej gry?

Deweloperzy Cyberpunk 2077 opublikowali na łamach swojej strony wszystkie poprawki, które wprowadza aktualizacja 1.23. Zobaczcie jak się prezentują:

Zadania i otwarty świat

Przesyłka polecona

Naprawiono błąd, przez który cel „Otwórz paczkę” zmieniał lokalizację.

Kontrakt: Sprawy rodzinne

Naprawiono błąd, przez który samochód Juliet znikał po ukończeniu zadania.

Naprawiono błąd ze streamingiem w domu Juliet.

Naprawiono błąd, przez który wejście do domu Juliet nie było możliwe bez spełnienia wymaganych atrybutów.

Skok na głęboką wodę

Naprawiono błąd, przez który Jackie przechodził przez szkło.

Naprawiono błąd, przez który niektórzy strażnicy nie mogli atakować gracza.

Naprawiono błąd, przez który cel „Znajdź oficera Arasaki” pozostawał aktywny po jego wypełnieniu.

Naprawiono błąd, przez który mech nie pojawiał się w lobby.

Naprawiono błąd, przez który niektórzy strażnicy Arasaki przechodzili przez drzwi.

Naprawiono błąd, przez który niektórych strażnicy pojawiali się na oczach gracza.

Naprawiono błąd, przez który ciało oficera Arasaki było niedostępne, przez co gracz nie mógł zabrać drzazgi i kontynuować zadania.

Nomad

Usunięto niepotrzebne informacje o przyciskach.

Kwestia czasu

Segment z wiadomościami na drzazdze od Rivera będzie już prawidłowo odtwarzał dźwięk.

Szybka i wściekła

Naprawiono błąd, przez który postęp był blokowany, jeśli gracz wyszedł od Claire zbyt szybko po wyścigu w Santo Domingo.

Właściwy moment

Naprawiono błąd, przez który Basilisk przejeżdżał przez drzewa.

Stary znajomy

Naprawiono błąd, przez który podczas rozmowy z Wakako nie pojawiały się opcje dialogowe związane z zadaniem.

Linia oporu

Dym i kurz nie będą już migały podczas jazdy Basiliskiem.

Kontrakt: Zostawić Night City

Naprawiono błąd, przez który postęp był blokowany po uratowaniu Bruce’a, jeśli gracz zadzwonił do Delamaina.

Spójrz na to miasto z góry

Naprawiono błąd, który prowadził do utykania V w AV-ce, jeśli gracz dotarł na miejsce przed jej przylotem.

Kontrakt: Żadnych fixerów

Naprawiono błąd, przez który nie można było otworzyć drzwi do garażu Dakoty na końcu zadania.

Naprawiono błąd, przez który Iris teleportowała się zamiast iść.

Kontrakt: Ciepło, cieplej…

Naprawiono błąd, przez który samochód fixera przejeżdżał prosto przez skrzyżowania zamiast skręcić w prawo.

Naprawiono błąd, przez który informację o skorzystaniu ze środka chłodzącego na 8ug8ear można było wybrać podczas odłączania jej, co powodowało awarię animacji.

Naprawiono błąd, przez który nie można było podnieść 8ug8ear.

Naprawiono błąd, przez NPC-owie pojawiali się pod ziemią, co uniemożliwiało postęp w grze.

Kontrakt: Skóra, której potrzebuję

Naprawiono błąd, przez który powiadomienia od Reginy na temat tego kontraktu pojawiały się podczas Skoku na głęboką wodę.

Naprawiono błąd, przez który nie dało się połączyć komputera po zniszczeniu vana, co skutkowało utknięciem gracza.

Naprawiono błąd, przez który postęp blokował się na celu „Udaj się do placówki Revere Courier”.

Podejrzenie cyberpsychozy: Gdzie leży pies pogrzebany

Naprawiono błąd, przez który po zebraniu informacji nie pojawiał się kolejny cel z koniecznością wysłania ich do Reginy.

Podejrzenia cyberpsychozy: I nikt cię nie wysłucha

Naprawiono błąd, przez który po zebraniu informacji nie pojawiał się kolejny cel z koniecznością wysłania ich do Reginy.

Stróże bezprawia

Naprawiono błąd, przez który River nie pojawiał się w miejscu spotkania przed wejściem do Red Queen’s Race.

Rozgrywka

Naprawiono błąd, przez który ciało NPC-a zabitego przy kradzieży samochodu utykało w pojeździe.

Adam Smasher nie będzie już otrzymywał obrażeń podczas animacji pomiędzy fazami ataku.

Naprawiono błąd, przez który zrzucenie ciała NPC-a powodowało zbyt duże zniszczenia.

Cyberware Cataresist powinno teraz działać prawidłowo.

Efekty wizualne

Naprawiono widmowy wygląd Johnny’ego w różnych misjach.

Naprawiono różne problemy związane z przycinaniem ubrań NPC-ów.

Naprawiono wygląd skał w Badlandach.

Bilet wstępu

Naprawiono błąd, przez który jeden z Maelstromowców przyjmował pozę „T”.

Stabilność i wydajność

Liczne poprawki animacji, interfejsu, scen, fizyki i systemów rozgrywki.

Wprowadzono ulepszenia w zakresie optymalizacji i zarządzania pamięcią na różnych systemach (co zmniejsza liczbę awarii).

Różne poprawki optymalizacji zużycia CPU.

Poprawka wykorzystania pamięci i I/O ograniczająca przypadki pojawienia się identycznych NPC-ów w jednym miejscu, a także poprawiająca streaming.

Poprawki na komputerach PC

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał kliknięcie przycisku ulepszenia podczas gry z rozdzielczością 1280×720.

Naprawiono błąd, przez który włączenie trybu okna lub pełnoekranowego za pomocą kombinacji Alt+Enter powodowało, że gra przestawała odpowiadać.

[Steam] Zmiana ustawień językowych na domyślne spowoduje teraz włączenie języka klienta Steam.

Komunikat z prośbą o weryfikację integralności danych gry będzie teraz wyświetlany, gdy wykryte zostaną niepełne lub uszkodzone dane.

Poprawki na konsolach Xbox

Naprawiono błąd, przez który wylogowanie się podczas wygaszania sceny mogło doprowadzić do częściowej braku odpowiedzi ze strony gry.

Naprawiono błąd, przez który menu pauzy otwierało się samoczynnie po szybkim wyłączeniu przewodnika konsoli Xbox i menu pauzy.

Jeżeli jakimś cudem pominęliście poprzednią aktualizację do gry, odnajdziecie ją tutaj. Ta również naprawdę wiele zmieniła. Bardzo cieszy mnie fakt, że CD Projekt RED cały czas pracuje nad swoją produkcją. Liczmy na to, że niedługo uda się twórcom doszlifować tytuł, tak jak powinien wyglądać na premierę.