Coraz więcej gier korzysta z nowoczesnych technologii wyświetlania grafiki, jak ray i path tracing. Okazuje się, że mimo wszystko to nadal polski Cyberpunk 2077 radzi sobie z nimi najlepiej. Najnowsze wideo zestawiające kilka gier wyraźnie pokazuje, że nasz rodzimy hit nie ma sobie równych w temacie graficznych nowinek. O ile macie mocnego PC.

Cyberpunk 2077 nie ma konkurencji. Są dowody

Pamiętacie wprowadzenie trybu Overdrive do gry Cyberpunk 2077? Polska produkcja otrzymała wówczas możliwość wykręcenia ustawień graficznych poza skalę. Co więcej, do produkcji dodano także zaawansowane sposoby śledzenia promieni, które wymagają mocnej konfiguracji. W zamian dają nam niespotykane nigdzie indziej graficzne uniesienia, które prezentują się po prostu ślicznie.

W sieci pojawiło się porównanie 6 różnych gier korzystających z tych samych rozwiązań. Okazuje się, że tylko jedna z produkcji robi z tego prawdziwy użytek. Zresztą, zobaczcie sami:

Polskie RPG prezentuje się zdecydowanie najlepiej i robi ogromny użytek ze śledzenia promieni.

A jest tam na co popatrzeć. Night City to pulsująca życiem metropolia, gdzie bogaci żyją w luksusowych wieżowcach, a biedni walczą o przetrwanie na ulicach. Miasto jest podzielone na różne dzielnice, każda z unikalną atmosferą i mieszkańcami. Jako gracz możemy swobodnie eksplorować ten otwarty świat, wykonując główne i poboczne zadania, uczestnicząc w wyścigach samochodowych, a także po prostu wsiąkając w atmosferę miasta.

Źródło: wccftech.com