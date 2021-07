Znów nabijają się z Cyberpunka 2077. Zobaczcie parodie postów CD PROJEKT RED

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Cyberpunk 2077 znów jest obiektem żartów graczy. Tym razem społeczność obrała sobie za cel ciekawostkowe wpisy CD PROJEKT RED.

CD PROJEKT RED co jakiś czas podrzuca graczom statystyki dotyczące tego, co wydarzyło się w świecie gry od czasu premiery. Podsumowania to forma przyjemniej ciekawostki, ale nawet takie niewinne wpisy doczekały się prześmiewczych przeróbek.

Na forum Reddit gry pojawiły się memy wyśmiewające wspomniane posty. Gracze głównie wypominają Redom wycięcie obiecywanej zawartości. Warto tu wymienić chociażby mechanikę strzelania z samochodu, metro i system biegania po ścianach. Wspomniane funkcje zniknęły z gry w trakcie jej produkcji.

Oczywiście złość graczy jest w pewien sposób zrozumiała. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre systemy potrafią sprawić sporo frajdy, ale przy tym też psują grę. Nie wyobrażam sobie biegania po ścianach budynków w Night City bez dziesiątek bugów. Z uwagi na projekt świata gry, niekoniecznie byłyby one winą zaniedbania. Niemniej przeróbki graczy są całkiem zabawne. Zobaczcie sami.