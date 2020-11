Cyberpunk 2077 – nowy gameplay z Xbox Series X i Xbox One X

CD PROJEKT RED opublikowało niespodziewanie nowy gameplay z Cyberpunk 2077. Gra wygląda świetnie nawet na starszej konsoli.

Marketingowa maszyna CD PROJEKT RED ruszyła pełną parą. Ich nowa gra stopniowo otrzymuje kolejne, mniejsze zapowiedzi, ale na tym się oczywiście nie kończy. Redzi przygotowali dla graczy niespodziankę.

Na oficjalnym kanale gry pojawiło się dzięsięciominutowe nagranie z rozgrywki na Xbox Series X i Xbox One X. Zawiera ono zupełnie nowe fragmenty zabawy i możecie je zobaczyć poniżej.

Początek materiału przybliża graczom system jazdy i pozwala rzucić okiem na ulice Night City. Nieco później znalazło się miejsce na realizację jednego z zadań w pewnej nietypowej lokacji. Oczywiście nie mogło zabraknąć również strzelaniny i kilku dialogów.

Specjalne wydanie Night City Wire zamknął kolejny pokaz hakowania Braindance, który zakończył się w zaskakująco brutalny sposób. Możliwość wejścia ludziom do głowy zapowiada się wyśmienicie i nie zdziwię się, jeśli godnie zastąpi wiedźmińskie śledztwa.

Co ciekawe, Cyberpunk 2077 wygląda pięknie nawet na Xbox One X. Wielu fanów nieco martwiło się o wersję na poprzednią generację konsol, ale jak widać – niesłusznie.

Jeśli wciąż czujecie niedosyt, to 19 listopada odbędzie się kolejny, pełny pokaz Night City Wire. Skupi się on na postaci Johnny’ego Silverhanda, ale nie tylko. NCW 5 ma być dość spore i możliwe, że w końcu poznamy plany Redów odnośnie dodatków do gry.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.